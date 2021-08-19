12 قتيلاً وفوضى بمطار كابل.. طالبان تدعو الأفغان للمغادرة

لا تزال الفوضى مستمرة في مطار كابل ومحيطه، مع بقاء مئات الأفغان ممن افترشوا الأرض ليلا متمسكين بأمل الخروج من البلاد، بعد سيطرة حركة طالبان عليها.

فيما دعت الحركة المحتشدين إلى المغادرة، لا سيما من لا يملك أوراقا رسمية تخوله السفر إلى الولايات المتحدة أو غيرها من البلدان.

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وأعلن مسؤولون من طالبان وحلف شمال الأطلسي اليوم الخميس، أن 12 شخصا قتلوا في المطار ومحيطه منذ سيطرة الحركة على المدينة يوم الأحد، ما أثار اندفاع آلاف الأشخاص الخائفين في محاولة للمغادرة.

رصاص وتدافع

وقال مسؤول من طالبان إن الوفيات نجمت إما عن طلقات نارية أو تدافع، وحث المحتشدين عند بوابات المطار على العودة إلى ديارهم إذا لم يكن لديهم الحق القانوني في السفر.

كما شدد بحسب ما نقلت وكالة رويترز، على حرص الحركة عدم أذية الناس، قائلا "لا نريد أن نؤذي أحدا في المطار".

ومنذ يوم الأحد الماضي، توجه آلاف الأفغان إلى مطار العاصمة سعيا للفرار، خوفا من انتهاكات قد تحصل من قبل طالبان التي سيطرت على كابل ومعظم أرجاء البلاد.

فيما عمدت القوات الأميركية إلى إجلاء المئات عبر طائرات عسكرية، من الجنود الأميركيين والمواطنين الأفغان الذين ساعدوهم خلال السنوات الماضية، خوفا من تعرضهم لعمليات انتقامية.

وقد أعلن مسؤول في البيت الأبيض في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء، أن القوات العسكرية الأميركية أجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية قرابة 1800 فرد على عشر طائرات سي-17.

فيما نقلت منذ 14 أغسطس ما يقرب من ستة آلاف شخص.

وتعيش أفغانستان منذ مطلع الأسبوع الحالي حالة من الفوضى، وعدم الاستقرار إثر سيطرة الحركة على العاصمة، وفرار الرئيس أشرف غني، فيما يترقب المجتمع الدولي خطوات طالبان المقبلة.