.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الجوع يهدد أفغانستان.. 14 مليون شخص يعانون

  • الخط
طفلة أفغانية (رويترز)
طفلة أفغانية (رويترز)

الجوع يهدد أفغانستان.. 14 مليون شخص يعانون

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن حوالي 14 مليون أفغاني يواجهون جوعاً شديداً، فيما يستمر الجفاف للعام الثالث على التوالي.

وأكد البرنامج أنه تمكن من التفاوض مع حركة طالبان لتوزيع المساعدات في إحدى عواصم المقاطعات، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من استئناف توصيل المواد الغذائية إلى ثلاث عواصم إقليمية أخرى تمدها بها.

فيتش: اقتصاد أفغانستان قد يخسر بين 10% و20% بعد سيطرة طالبان اقتصاد أفغانستان وطالبان فيتش: اقتصاد أفغانستان قد يخسر بين 10% و20% بعد سيطرة طالبان

كما، قال أندرو باترسون، نائب مدير برنامج الأغذية العالمي، لوكالة "أسوشيتيد برس" اليوم الجمعة، إنه بعد سقوط فايز آباد، وهي عاصمة إقليمية في الشمال، بيد طالبان الأسبوع الماضي، نجح المكتب الميداني للوكالة في التفاوض مع قيادة الحركة وإيصال شاحنة طعام في اليوم التالي.

مبنى وكالة برنامج الغذاء العالمي
مبنى وكالة برنامج الغذاء العالمي

المساعدات لا تصل لكل المناطق

ومع ذلك، أوضح باترسون أن الوضع في قندهار وهرات وجلال أباد صعب، حيث لم يسمح للأمم المتحدة حتى الآن بالوصول هناك واستئناف توزيع المواد الغذائية في تلك المناطق.

يشار إلى أنه وفقاً لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يعاني حوالي مليوني طفل من سوء التغذية في أفغانستان

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد لحظة إحراج بين ميركل وبوتين.. ضيف ثقيل يقطع الحديث شاهد لحظة إحراج بين ميركل وبوتين.. ضيف ثقيل يقطع الحديث
وزير خارجية بريطانيا في مأزق.. ذهب بإجازة رغم سقوط كابل وزير خارجية بريطانيا في مأزق.. ذهب بإجازة رغم سقوط كابل
الأكثر قراءة
قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية
فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. "حالف لتقعد"!
بهدف السرقة.. طالب مصري يقتل حارس مدرسته بحيلة شيطانية بهدف السرقة.. طالب مصري يقتل حارس مدرسته بحيلة شيطانية
لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني
طالبان تخرج حاكم ولاية سابق الى الشارع وترديه بالرصاص طالبان تخرج حاكم ولاية سابق الى الشارع وترديه بالرصاص
"أنقذوا أطفالنا".. لقطة لن تنتسى لرضيع أفغاني بمطار كابل
قبل أن تذهب
كيف يرى الناخبون الأميركيون انسحاب بلادهم من أفغانستان؟.. النتائج صادمة
كيف يرى الناخبون الأميركيون انسحاب بلادهم من أفغانستان؟.. النتائج صادمة
اكتشف المزيد