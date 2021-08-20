برلين: إصابة مدني ألماني بالرصاص أثناء توجهه إلى كابل

أكدت برلين، الجمعة، إصابة مدني ألماني بالرصاص وهو في طريقه إلى العاصمة الأفغانية، معلنة إرسال مروحيتين للمساعدة بإجلاء مواطنيها من مناطق نائية في أفغانستان.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أشار إلى أن الفوضى العارمة تخيم على مطار كابل الدولي، بعد استيلاء حركة طالبان على البلاد، الأحد الماضي.

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وقال ماس للصحافيين، الأربعاء، إن خلية الأزمات التابعة للحكومة بحثت المرحلة الحالية من عملية الإجلاء، مضيفا: "يمكننا إبلاغكم أن الوضع في محيط مطار كابل يبقى بالغ الفوضوية جزئيا وعدد المداخل (إلى المطار) قليل".

كما تابع: "بحسب معلوماتنا تجمع مئات بل آلاف من الناس قرب هذه المداخيل وأعمال عنف تندلع من حين لآخر".

إجلاء أكبر عدد ممكن

وقال الوزير إن حوالي 500 شخص غادروا البلاد على متن طائرات تابعة لسلاح الجو الألماني، مشيرا إلى أن برلين تريد "إجلاء أكبر عدد ممكن من الناس من أفغانستان"، ومن المخطط وصول طائرتين ألمانيتين إضافيتين إلى المطار.

كما أضاف: "ما زلنا لا نملك ضمانات سلامة موثوقة أن تمنح طالبان لعاملين أفغان حرية الوصول إلى السفارة"، في إشارة إلى السفارة الألمانية التي جرى نقلها إلى مطار كابل إثر وقوع العاصمة الأفغانية يوم الأحد الماضي تحت سيطرة "طالبان".

وأوضح أن المفاوضات بهذا الشأن بدأت مع ممثلي الحركة في العاصمة القطرية الدوحة، وستستمر غدا الخميس.

إلى ذلك، تستعد ألمانيا لإرسال ما يصل إلى 600 جندي إلى العاصمة الأفغانية كابل، للمساعدة في إجلاء المواطنين الألمان، وموظفي السفارة السابقين من الأفغان.

يذكر أن مطار العاصمة الأفغانية كان شهد خلال الأيام الماضية حالة من الفوضى، حيث تدفق الآلاف في محاولة للفرار من البلاد عبر طائرات الإجلاء، فيما دعت طالبان الأفغان الذين لا يملكون الأوراق الرسمية المطلوبة إلى عدم الاحتشاد في محيط المطار.