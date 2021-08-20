.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

طالبان: تركيا والصين شريكتانا الرئيسيتان في الإعمار

  • الخط
المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين (أرشيفية- فرانس برس)
المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين (أرشيفية- فرانس برس)

طالبان: تركيا والصين شريكتانا الرئيسيتان في الإعمار

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وصف المتحدث باسم حركة طالبان التي تسيطر منذ الأحد الماضي على العاصمة الأفغانية، ومجمل البلاد، سهيل شاهين، الصين وتركيا بالشريكتين الرئيسيتين للحركة في أفغانستان.

وأوضح في مقابلة مع قناة "CGTN" الصينية أن طالبان تنظر إلى الصين وتركيا على أنهما الشريكين في إعادة إعمار أفغانستان بعد الحرب.

كنز معلومات وقع بيد طالبان.. يكشف هويات آلاف الأفغان العرب والعالم كنز معلومات وقع بيد طالبان.. يكشف هويات آلاف الأفغان

إلى ذلك، شدد المتحدث على أن أفغانستان تحتاج إلى الصداقة والدعم والتعاون مع تركيا أكثر من أي دولة أخرى.

وقال إن كابل عادت إلى طبيعتها وأمنها مضمون، مشيراً إلى أن الحركة تسيطر وتدير الشؤون اليومية للمدينة.

موارد طبيعية غنية

وتابع قائلا: "تتمتع أفغانستان بموارد طبيعية غنية، لكن ليس لدينا إمكانية لاستخراجها. فقد دمرت بنيتنا التحتية بالكامل بسبب الاحتلال وسرقة الحكام. نريد التعاون مع تركيا في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والاقتصاد والبناء والطاقة، وكذلك في معالجة المعادن".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أعرب وقت سابق اليوم، بأن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع قادة طالبان إذا اقتضى الأمر.

كما أضاف "يمكننا إجراء مباحثات مع طالبان إذا لزم الأمر، فهناك حقائق على الأرض يجب أخذها بعين الاعتبار، لذلك عندما يُطرق بابنا سنفتحه".

إلى ذلك، أشار إلى أن التواصل بين بلاده والحركة التي سيطرت منذ الأحد الماضي على كابل، مستمر.

ومنذ مطلع الأسبوع تسيطر على العاصمة حالة من الفوضى، والهلع لاسيما في محيط المطار حيث تدفق آلاف الأفغان، الساعين إلى الفرار من البلاد خوفا من انتهاكات طالبان أو عملياتها الانتقامية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد لحظة إحراج بين ميركل وبوتين.. ضيف ثقيل يقطع الحديث شاهد لحظة إحراج بين ميركل وبوتين.. ضيف ثقيل يقطع الحديث
وزير خارجية بريطانيا في مأزق.. ذهب بإجازة رغم سقوط كابل وزير خارجية بريطانيا في مأزق.. ذهب بإجازة رغم سقوط كابل
الأكثر قراءة
قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية
فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. "حالف لتقعد"!
بهدف السرقة.. طالب مصري يقتل حارس مدرسته بحيلة شيطانية بهدف السرقة.. طالب مصري يقتل حارس مدرسته بحيلة شيطانية
لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني
طالبان تخرج حاكم ولاية سابق الى الشارع وترديه بالرصاص طالبان تخرج حاكم ولاية سابق الى الشارع وترديه بالرصاص
"أنقذوا أطفالنا".. لقطة لن تنتسى لرضيع أفغاني بمطار كابل
قبل أن تذهب
يونسيف تحذر: خطر شديد يهدد أطفال العالم
يونسيف تحذر: خطر شديد يهدد أطفال العالم
اكتشف المزيد