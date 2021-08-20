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طالبان: نطرد من محيط مطار كابل من لا يملك أوراقاً للسفر

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عائلات أفغانية تستعد للإجلاء عبر مطار حامد كرزاي في كابل بعد سيطرة طالبان - فرانس برس

طالبان: نطرد من محيط مطار كابل من لا يملك أوراقاً للسفر

دبي - العربية.نت

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أكد مسؤول من حركة طالبان اليوم الجمعة إن أعضاء الحركة لا يمنعون الأفغان من مغادرة البلاد في مطار كابول.

وقال لرويترز "نبعد من ليس لديهم أوراق السفر القانونية لكنهم يزيدون الفوضى عند بوابة مطار كابل".

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وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، حذرت اليوم الجمعة، أن معظم الأفغان غير قادرين على مغادرة بلادهم، مضيفة أن من قد يكونون في خطر "ليس أمامهم طريق واضح للفرار".

أزمة متصاعدة

وجددت شابيا مانتو، المتحدثة باسم المفوضية الدعوة إلى البلدان المجاورة لإبقاء الحدود مفتوحة أمام طالبي اللجوء في ضوء ما وصفتها بأنها "أزمة متصاعدة".

كما ذكرت في إفادة صحافية في جنيف "لا تزال المفوضية قلقة بشأن احتمال ارتكاب انتهاكات حقوق إنسان ضد المدنيين في هذا السياق الآخذ في التطور، بما في ذلك النساء والفتيات".

يذكر أنه منذ يوم الأحد الماضي، تدفق آلاف الأفغان إلى مطار كابل، ساعين للالتحاق بطائرات الإجلاء الغربية، خوفا من انتهاكات طالبان التي سيطرت على مجمل البلاد.

فيما دعت الحركة المحتشدين إلى مغادرة المطار، لاسيما من لا يملك أوراقا رسمية تخوله السفر إلى الولايات المتحدة أو غيرها من البلدان.

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