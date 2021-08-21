بالصور.. احتجاجات عارمة في فرنسا ضد شهادة كوفيد 19

تظاهر الآلاف اليوم السبت، في مدن بجميع أنحاء فرنسا للاحتجاج على الشهادة الصحية لكوفيد-19 اللازمة لدخول المطاعم والمقاهي والأماكن الثقافية والساحات الرياضية والسفر لمسافات طويلة.

وندد المعارضون بما يرون أنه تقييد لحريتهم. وانتقد كثيرون هذا الإجراء، مؤكدين أن الحكومة الفرنسية تجعل اللقاحات إلزامية ضمنيًا.

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كما نظمت مجموعات مختلفة أربع مظاهرات وأكثر من 200 احتجاج في أماكن أخرى في المدن والبلدات الفرنسية، فيما شارك في المسيرة الأسبوع الماضي أكثر من 200 ألف متظاهر.



من مظاهرات فرنسا ضد شهادة كوفيد 19 - فرانس برس

وتشير الشهادة إلى أن الأشخاص قد تم تطعيمهم بالكامل أو أن نتائج اختبارهم مؤخرا جاءت سلبية أو أنهم تعافوا حديثا من كوفيد-19.

وعلى الرغم من الاحتجاجات، أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الفرنسيين يؤيدون الشهادة الصحية. وتلقى الملايين الجرعة الأولى للقاح منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الإجراء في 12 يوليو / تموز.



من مظاهرات فرنسا ضد شهادة كوفيد 19 - فرانس برس

هذا ومنذ الشهر الماضي، سجلت فرنسا عددًا كبيرًا من الإصابات - حوالي 22000 حالة يوميا، وهو رقم ظل مستقرا خلال الأسبوع الماضي.