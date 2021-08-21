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مقطع غريب.. شقيق الرئيس الأفغاني يبايع حركة طالبان!

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المصدر : وكالة أسواكا
المصدر : وكالة أسواكا

مقطع غريب.. شقيق الرئيس الأفغاني يبايع حركة طالبان!

دبي – العربية.نت

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أعلنت حركة طالبان، اليوم السبت، مبايعة حشمت غني شقيق الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، والذي غادر البلاد عقب سيطرة الحركة على العاصمة كابل.

وأفادت الحركة في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر" بأن "حشمت غني شقيق الرئيس السابق أشرف غني بايع إمارة أفغانستان الإسلامية على يد الحاج خليل الرحمن حقاني".

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بدورها نشرت وكالة "أسواكا" الأفغانية صورة عبر تغريدة في "تويتر"، تظهر غني مع عدد من قادة طالبان أثناء عملية المبايعة.

يذكر أن الرئيس الأفغاني كان أكد في أول خطاب له بعد فراره، الأربعاء، أنه "خرج من كابل حقنا لدماء شعب أفغانستان". وتابع "اضطررت للمغادرة للحيلولة دون إراقة الدماء وتجنب كارثة كبرى".

كما أضاف في كلمة وجهها للشعب الأفغاني من الإمارات التي أكدت في وقت سابق استقباله "لاعتبارات إنسانية"، "المزاعم بأني أخذت معي أموالا قبل مغادرة البلاد لا أساس لها على الإطلاق وكلها محض أكاذيب". وقال: "أجري مشاورات مع آخرين لحين عودتي كي أواصل جهودي من أجل تحقيق العدالة للأفغان".

وكانت حركة طالبان سيطرت يوم الأحد الماضي على كابل بشكل سريع، فيما فر العديد من القوات الأمنية الرسمية، وسيطرت حالة من الفوضى والهلع على العاصمة.

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