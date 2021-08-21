.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير الداخلية الأفغاني السابق: طالبان تريد إقامة نسختها من داعش

  • الخط
طالبان

وزير الداخلية الأفغاني السابق: طالبان تريد إقامة نسختها من داعش

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الداخلية الأفغاني السابق وممثل الرئيس الأفغاني في باكستان، محمد عمر داودزی في تصريحات للعربية، اليوم السبت إن واشنطن أجرت مباحثات مع حركة طالبان وليس مع الحكومة، مؤكدا أن طالبان تريد إقامة نسختها من "دولة الخلافة".

وأشار إلى أن ظروف خروج الرئيس أشرف غني من البلاد لا تزال غامضة، مؤكدا أن الجيش لم يقاتل طالبان بسبب عدم ثقته بالسياسيين.

المفوضية الأوروبية: لم نعترف بطالبان.. وما يحدث صفعة للعالم العرب والعالم المفوضية الأوروبية: لم نعترف بطالبان.. وما يحدث صفعة للعالم

"تفاجأنا بسرعة سيطرة طالبان"

كما اعتبر أن الفساد المستشري في صفوف الجيش أبرز أسباب سيطرة طالبان على أفغانستان، وقال "تفاجأنا بسرعة سيطرة طالبان".

إلى هذا، كشف عن أن العلاقة بين الرئاسة وواشنطن كانت سيئة مؤخرا، لافتا إلى أن الشعب الأفغاني يريد شخصيات معتدلة يثق بها.

حكومة جامعة!

يشار إلى أن حركة طالبان اجتمعت في كابل اليوم السبت للبحث في تشكيل "حكومة جامعة" في وقت لا تزال الفوضى سائدة عمليات الإجلاء الضخمة من العاصمة الأفغانية والتي عدّها الرئيس الأميركي جو بايدن "من الأصعب في التاريخ".

عبد الغني برادر (أ ب)
عبد الغني برادر (أ ب)

ووصل الرجل الثاني في طالبان الملا عبد الغني برادر إلى كابل السبت بعدما أمضى يومين في قندهار، مقر الحركة السابق.

كما شوهد قادة آخرون من طالبان في العاصمة الأفغانية في الأيام الماضية بينهم خليل حقاني أحد أهم الإرهابيين المطلوبين في العالم من قبل الولايات المتحدة التي وعدت بمكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تسمح باعتقاله.

لقاء مع أشرس أمراء الحرب

ونشرت وسائل للتواصل الاجتماعي مؤيدة لطالبان صورا للقاء بين حقاني وقلب الدين حكمتيار الذي يُعتبر أحد أشرس أمراء الحرب في البلاد لقصفه كابل خصوصا خلال الحرب الأهلية (1992-1996). كان حكمتيار الملقب ب"جزار كابول" منافسا لطالبان قبل أن تتولى الأخيرة السلطة بين عامي 1996 و2001.

ومنذ وصول برادر إلى الأراضي الأفغانية، أكدت طالبان أن حكمها سيكون "مختلفا" عمّا عرفته البلاد خلال الفترة الممتدة بين 1996 و2001 والتي اتصفت بقسوة شديدة تجاه النساء على وجه الخصوص. وتكرر الحركة رغبتها في تشكيل حكومة "جامعة"، ولكن بدون الخوض في التفاصيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. عناصر طالبان يتبخترون بلباس القوات الأميركية شاهد.. عناصر طالبان يتبخترون بلباس القوات الأميركية
فائدة سحرية لتناول حبة كاجو يومياً.. واحذر هذا النوع فائدة سحرية لتناول حبة كاجو يومياً.. واحذر هذا النوع
الأكثر قراءة
فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. "حالف لتقعد"!
لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني
خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل
مشاهد همجية.. 400 يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها مشاهد همجية.. 400 يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها
بلقيس تتمايل مع محمد رمضان.. وهجوم حاد يطال إطلالتها بلقيس تتمايل مع محمد رمضان.. وهجوم حاد يطال إطلالتها
سلاح محمد رمضان يثير ضجة.. وبلاغ ضده بسبب سلاح محمد رمضان يثير ضجة.. وبلاغ ضده بسبب "ممثل إباحي"
قبل أن تذهب
العربية ترصد الأوضاع الأمنية في الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية
العربية ترصد الأوضاع الأمنية في الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية
اكتشف المزيد