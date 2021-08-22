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بمشاركة بايدن.. اجتماع لمجموعة السبع الثلاثاء لبحث الوضع بأفغانستان

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Taliban fighters display their flag on patrol in Kabul, Afghanistan, on August 19, 2021. (AP)
عناصر من طالبان
أفغانستان وطالبان

بمشاركة بايدن.. اجتماع لمجموعة السبع الثلاثاء لبحث الوضع بأفغانستان

وزيرا الدفاع الأميركي والبريطاني يبحثان هاتفيا التعاون في كابل خلال المرحلة المقبلة

دبي - العربية.نت

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيبحث الوضع في أفغانستان في لقاء عن بعد مع زعماء مجموعة السبع يوم 24 أغسطس الحالي.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، أن قادة مجموعة السبع سيعقدون اجتماعاً الثلاثاء عبر الإنترنت لبحث الوضع في أفغانستان.

وقال جونسون الذي تترأس بلاده حاليا مجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة) في تغريدة "سأدعو الثلاثاء قادة مجموعة السبع لإجراء محادثات عاجلة حول الوضع في أفغانستان"، مضيفاً "من الأساسي أن تعمل الأسرة الدولية معا لضمان عمليات إجلاء آمنة وتفادي أزمة إنسانية ومساعدة الشعب الأفغاني في حماية مكتسبات السنوات العشرين الأخيرة".

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وعقد الخميس اجتماعاً لمجموعة السبع ضم وزراء خارجية الدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع دعا الوزراء طالبان إلى ضمان "ممر آمن" للرعايا الأجانب والأفغان الراغبين في مغادرة أفغانستان.

كما شددوا على "ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني".

وفي هذا الإطار، بحث وزيرا الدفاع الأميركي والبريطاني هاتفيا التعاون في كابل للمرحلة المقبلة، وأكدا التعاون والتنسيق بشأن أفغانستان.

وحاول عشرات الآلاف الفرار من أفغانستان منذ استيلاء الحركة المتطرفة على العاصمة الأحد معرضين حياتهم للخطر، بينما تتواصل عمليات الإجلاء إلى الدول الأجنبية في ظروف صعبة.
وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية الأحد مقتل سبعة مدنيين أفغان في الفوضى الحاصلة قرب مطار كابل، من دون تفاصيل إضافية.

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