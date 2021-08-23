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بينيت: نعيش مرحلة حرجة مع إيران والصفقة النووية انتهت

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(فرانس برس)
نفتالي بينيت
نووي إيران

بينيت: نعيش مرحلة حرجة مع إيران والصفقة النووية انتهت

رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إنه سيقدم لبايدن "خطة منظمة لكبح جماح الإيرانيين، سواء في المجال النووي أو في مواجهة العدوان الإقليمي"

واشنطن - بندر الدوشي

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأحد، إنه سيعمل على إقناع الرئيس الأميركي جو بايدن بالتخلي عن خطته للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، حيث يستعد لزيارته الأولى إلى واشنطن كرئيس للوزراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال بينيت إنه في اجتماع مقرر الخميس مع بايدن، سيقدم "خطة منظمة وضعناها في الشهرين الماضيين لكبح جماح الإيرانيين، سواء في المجال النووي أو في مواجهة العدوان الإقليمي".

الرئيس جو بايدن
الرئيس جو بايدن

وتابع: "سأخبر الرئيس بايدن أن الوقت قد حان لوقف الإيرانيين وليس لمنحهم شريان الحياة في شكل إعادة الدخول في اتفاق نووي منتهي الصلاحية"، وتابع بينيت، في بداية اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد: "الصفقة لم تعد ذات صلة وحتى بمعايير أولئك الذين اعتقدوا ذات مرة أنها كانت كذلك".

ومن المقرر أن يغادر بينيت إسرائيل بعد ظهر الثلاثاء ويلتقي بايدن في البيت الأبيض يوم الخميس، قبل العودة إلى المنزل في ذلك المساء.

وستكون هذه أول زيارة خارجية رسمية يقوم بها بينيت، والمرة الأولى التي يلتقي فيها بايدن برئيس وزراء إسرائيلي منذ توليه منصبه في وقت سابق من هذا العام.

توضيحية
توضيحية

وعلى الرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد في إسرائيل، قال بينيت يوم الأحد "إن توقيت الزيارة مهم للغاية لأننا في مرحلة حرجة فيما يتعلق بإيران".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإيرانيين "يتقدمون بسرعة في تخصيب اليورانيوم وقد اختصروا بالفعل بشكل كبير الوقت الذي سيستغرقونه لتكديس المواد المطلوبة لقنبلة نووية واحدة".

ولطالما عارض بينيت علنًا خطة إدارة بايدن المعلنة لإعادة الدخول في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ، والذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في عام 2018. وعقدت القوى الغربية - مع مشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر - شهورًا من المفاوضات مع إيران في فيينا في وقت سابق من هذا العام، لكن المحادثات توقفت قبل تنصيب المتشدد إبراهيم رئيسي كرئيس لإيران في وقت سابق من هذا الشهر.

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وبينما شدد بينيت على أن الجزء الأكبر من اجتماعه مع بايدن سيركز على إيران، أشار بيان البيت الأبيض بشأن زيارة بينيت إلى خطط لمناقشة "الأمن الإقليمي والعالمي، بما في ذلك إيران"، فضلاً عن "الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن و الازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين وأهمية العمل من أجل مستقبل أكثر سلامًا وأمانًا للمنطقة".

وأشار بينيت إلى أنه بعد فترة وجيزة من عودته من واشنطن، سيستضيف المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، وبعد ذلك بوقت قصير سيزور القاهرة "للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، الذي دعاني".

وأشار رئيس الوزراء كذلك إلى التحسن الأخير في العلاقات بين إسرائيل والأردن، وقال بينيت إن التعاون بين إسرائيل والأردن أمر بالغ الأهمية "حتى نتمكن معًا من بناء تحالف لصد التحديات المشتركة".

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