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طالبان: منحنا العفو للرئيس أشرف غني وجميع مسؤولي الحكومة

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أشرف غني
أفغانستان وطالبان

طالبان: منحنا العفو للرئيس أشرف غني وجميع مسؤولي الحكومة

مسؤول بالحركة يحث ويدعو الأفغان الفارين من البلاد على عدم القيام بذلك والعودة إلى البلاد

العربية.نت

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أعلنت حركة طالبان، الاثنين، أنها منحت عفوا لجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، بمن فيهم الرئيس أشرف غني، وأكدت لهم أنه يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان.

وقال المسؤول في حركة طالبان، خليل الرحمن حقاني، في مقابلة مع قناة "جيو" الباكستانية، إن طالبان تعفو عن الرئيس الأفغاني أشرف غني ونائب الرئيس عمرو صالح، وتدعوهم للعودة إلى البلاد إذا رغبوا في ذلك.

عناصر من حركة طالبان
عناصر من حركة طالبان

وأضاف: "لا عداوة بين طالبان والرئيس المخلوع أشرف غني ونائب الرئيس عمرو الله صالح ومستشار الأمن القومي حمد الله محب".

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وتابع حقاني قائلا: "نسامح أشرف غني وأمر الله صالح و(المستشار الأمني للرئيس الأفغاني) حمد الله محب. نسامح من جانبنا بدءا من الجنرال (كل من حارب ضدنا) انتهاء إلى الشخص العادي".

كما حث ودعا الأفغان الفارين من البلاد على عدم القيام بذلك (الفرار)، مضيفاً أن الدعاية القائلة بأن طالبان ستنتقم منهم "ينشرها الأعداء"، بحسب تعبيره.

ووعد حقاني بالأمان لجميع الجنسيات التي تعيش في البلاد، وأكد أن "الطاجيك والبلوش والهزارة والبشتون جميعهم إخواننا".

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