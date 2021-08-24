الصين: العقوبات ضد طالبان لن تجدي نفعاً

طالبت الصين المجتمع الدولي بدعم فرص حدوث تطورات إيجابية في أفغانستان بدلاً من فرض عقوبات على حركة طالبان.

وأوضح وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري اليوم الثلاثاء أنه يجب على المجتمع الدولي أن يشجع ويعزز تنمية الوضع في أفغانستان في اتجاه إيجابي.

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كذلك، قال إن على المجتمع الدولي "دعم إعادة الإعمار السلمي، وتحسين رفاهية الشعب، وتعزيز قدرته على التنمية بشكل مستقل".

وأضاف وانغ أن فرض العقوبات والضغط عند كل منعطف لا يمكن أن يحل المشكلة، ولن يؤدي إلا لنتائج عكسية. على حد تعبيره.

الصين استغلت الأوضاع في مطار كابل

وكانت الصين استغلت الأوضاع الجارية في مطار كابل لتضاعف انتقاداتها للإجراءات الأميركية في البلاد.

كما، أبقت بكين على سفارتها في كابل مفتوحة، وسعت للحفاظ على علاقات ودية مع طالبان.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير قد قال إن انسحاب القوات المتحالفة سيشجع الجماعات الإرهابية، مضيفاً إن روسيا والصين وإيران ستنتهزان الفرصة أيضاً.