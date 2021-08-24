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بعد الاعتداء على صحافي في السودان.. الاستخبارات تحقق

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قوات الأمن السودانية (أرشيفية من فرانس برس)

بعد الاعتداء على صحافي في السودان.. الاستخبارات تحقق

الهيئة أكدت أن هذا التصرف لا يمثل إلا القائمين به

دبي - العربية.نت

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لا تزال حادثة تعرض صحافي سوداني للاعتداء بإحدى شوارع العاصمة الخرطوم من قبل أفراد ينتمون لهيئة الاستخبارات العسكرية مساء الاثنين تتفاعل.

فقد أعلنت الهيئة الثلاثاء بدء إجراءات التحقيق في ملابسات اعتداء بعض منسوبيها على الصحافي إثر مشاجرة بين أحد الأفراد وبعض المدنيين.

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وأكدت أن هذا التصرف لا يمثل إلا القائمين به ولا يخرج عن سياق التصرفات الفردية لمنتسبيها، مشددة على أنه سيقابل بالإجراءات القانونية التي تحفظ الحقوق وتمنع تكراره.

وقفة احتجاجية

في المقابل أصدر الصحافيون المهنيون في السودان بياناً مشتركاً مساء الاثنين استنكروا فيه ما وصفوه بـ"التنكيل" بالصحافيين، الذين تكررت الاعتداءات عليهم "جسدياً ورمزياً وقانونياً من خلال البيئة القانونية السائدة التي لا ترعى حرمات الصحافة"، وفق تعبيرهم.

كما أعلنوا عن تنفيذ وقفة احتجاجية الثلاثاء أمام مقر مجلس الصحافة والمطبوعات لإدانة المسلك العسكري الذي ينتهك معاني الوثيقة الدستورية.

إلى ذلك قرروا مقاطعة أخبار القوات المسلحة السودانية وكافة أنشطتها وفعالياتها لمدة 3 أيام.

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