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طالبان: تحدثنا مع واشنطن لتأكيد الانسحاب في موعده

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المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد
المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد

طالبان: تحدثنا مع واشنطن لتأكيد الانسحاب في موعده

المتحدث باسم طالبان لـ العربية: لا نريد أي علاقات سيئة مع الولايات المتحدة

دبي – العربية.نت

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أكد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، في مقابلة حصرية مع العربية، اليوم الثلاثاء أن الحركة أبلغت واشنطن بضرورة تسريع عمليات الإجلاء، مبيناً أن الحركة تحدثت مع واشنطن لتأكيد الانسحاب في الموعد المحدد.

وأضاف أن طالبان تثق بحل كل المشاكل عبر الحوار "ونحاول حل مشاكل ولاية بنجشير بالحوار والتفاوض"، مشيراً إلى أن الحركة تتخذ إجراءات حالياً لتقديم الخدمات للأفغان.

إلى هذا، قال مجاهد إن التعيينات التي قامت الحركة بها تنظيمية، لافتاً إلى أنها تعمل على تشكيل حكومة تتضمن الجميع.

كما أكد أنهم لن يكونوا خطراً على أحد، وأضاف أنهم قدموا ضمانات بذلك، كاشفا عن أن الحركة لا تريد أي علاقات سيئة مع الولايات المتحدة.

تأتي تصريحات المتحدث باسم طالبان، في الوقت الذي أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن مجموعة الـ 7 اليوم الثلاثاء، باحتمال تمديد مهمة بلاده في أفغانستان، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وكان بايدن حذر يوم الأحد من أن الإجلاء "سيكون صعبا ومؤلما" وقال إن أخطاء كثيرة قد تقع. وأضاف أن القوات الأميركية قد تبقى بعد موعد الحادي والثلاثين من أغسطس/آب للإشراف على الإجلاء.

فيما يعارض بعض مستشاري بايدن تمديد الموعد النهائي الذي حددوه بأنفسهم لأسباب أمنية.

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