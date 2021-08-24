.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لافروف: نرفض السماح للاجئين الأفغان بدخول آسيا الوسطى

  • الخط
سيرغي لافروف (أرشيفية من رويترز)

لافروف: نرفض السماح للاجئين الأفغان بدخول آسيا الوسطى

موسكو تبدي استعداداً للوساطة في أفغانستان إلى جانب الصين وأميركا وباكستان

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، أن بلاده والصين والولايات المتحدة وباكستان مستعدة للوساطة في حل الأزمة في أفغانستان.

وذكر لافروف في الوقت نفسه أن روسيا تعارض فكرة السماح للاجئين الأفغان بدخول منطقة آسيا الوسطى التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي، الواقعة بين روسيا وأفغانستان، أو نشر قوات أميركية هناك، وفق رويترز.

لقاء سري بكابل.. جمع مدير السي أي إيه وثاني رجل بطالبان العرب والعالم لقاء سري بكابل.. جمع مدير السي أي إيه وثاني رجل بطالبان

"مقاتلون متنكرون"

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان دعا الأحد إلى منع تدفق اللاجئين القادمين من أفغانستان والذين قد يكون بينهم "مقاتلون متنكرون" بعد سيطرة طالبان على البلاد.

وقال بوتين خلال اجتماع مع مسؤولي الحزب الحاكم "روسيا الموحدة" إن "شركاءنا الغربيين يطالبون بإصرار باستقبال اللاجئين في دول آسيا الوسطى إلى أن يحصلوا على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة أو إلى دول أخرى".

من محيط مطار كابل (أرشيفية من فرانس برس)
من محيط مطار كابل (أرشيفية من فرانس برس)

"من قد يكون مختبئاً؟"

كما تابع: "لكن من قد يكون مختبئاً في صفوف هؤلاء اللاجئين، كيف يمكننا أن نعرف؟"، معتبراً أن "مئات أو حتى مئات الآلاف أو ملايين" الأشخاص قد يكونون راغبين في الفرار من الأراضي الأفغانية.

إلى ذلك أوضح بوتين أن العديد من الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى لها حدود مع أفغانستان وروسيا، لذلك يمكن "لمقاتلين متنكرين كلاجئين" بلوغ الأراضي الروسية.

وأضاف أن روسيا "لا تريد هذه العناصر القادمة من أفغانستان أو من دول أخرى"، مذكراً بأن بلاده قاتلت في القوقاز جماعات متطرفة على مدى سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خطر داهم.. احذروا الجلوس لأكثر من 8 ساعات خطر داهم.. احذروا الجلوس لأكثر من 8 ساعات
بالأسماء والدقائق… أطعمة تقصّر العمر بالأسماء والدقائق… أطعمة تقصّر العمر
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي تحذير لمستخدمي "واتساب": احذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً
بعد سرقة أرصدة عملاء بنك مصري.. الداخلية تتوصل للجناة وتكشف تفاصيل بعد سرقة أرصدة عملاء بنك مصري.. الداخلية تتوصل للجناة وتكشف تفاصيل
جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت
دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة! دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة!
ضجة في الأردن.. فيديوهات لأفعال فاضحة وسط الشارع ضجة في الأردن.. فيديوهات لأفعال فاضحة وسط الشارع
الأمير خالد بن سلمان: وقعنا اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا الأمير خالد بن سلمان: وقعنا اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا
قبل أن تذهب
كارثة.. متحورات كورونا تصطاد الأطفال
كارثة.. متحورات كورونا تصطاد الأطفال
اكتشف المزيد