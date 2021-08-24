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لقاء سري بكابل.. جمع مدير السي أي إيه وثاني رجل بطالبان

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جنود أميركيون في مطار كابل (فرانس برس)
جنود أميركيون في مطار كابل (فرانس برس)

لقاء سري بكابل.. جمع مدير السي أي إيه وثاني رجل بطالبان

اللقاء الأول من نوعه بحث الموعد النهائي لإجلاء القوات الأميركية من أفغانستان

دبي- العربية.نت

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يبدو أن مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز، عقد في العاصمة الأفغانية أمس الاثنين لقاء خلف الكواليس، وجهاً لوجه مع الرجل الثاني في حركة طالبان، عبد الغني برادار، بحسب ما أكد مسؤولون أميركيون.

ومن المرجح أن تكون المحادثات في هذا اللقاء المباشر، الأول من نوعه بين مسؤولين رفيعي المستوى من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وقادة طالبان، شملت الموعد النهائي لإجلاء القوات الأميركية من أفغانستان في 31 أغسطس، بحسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الثلاثاء.

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المخابرات تمتنع عن التعليق!

في المقابل، امتنعت وكالة المخابرات المركزية عن التعليق حول الموضوع.

يذكر أن برادر كان وصل إلى كابل يوم السبت الماضي، لإجراء محادثات مع قياديين في الحركة وسياسيين آخرين حول تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، بحسب ما أوضح قيادي كبير في طالبان لوكالة فرانس برس حينها.

ويأتي خبر اللقاء اليوم، في وقت يتعرض فيه الرئيس الأميركي لضغوط شتى، من قبل حلفاء دوليين من أجل تمديد مهلة سحب القوات الأميركية وعدم غلق الجسر الجوي من كابل من أجل نقل المواطنين الأميركيين، أو الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية في البلاد، نهاية الشهر الجاري.

من مطار كابل (فرانس برس)
من مطار كابل (فرانس برس)

كما شددت بريطانيا وفرنسا وغيرهما أيضا بوقت سابق على الحاجة إلى مزيد من الوقت من أجل إجلاء آلاف الأجانب والأفغان من العاصمة التي وقعت تحت سلطة الحركة، بعد 20 عاماً من دخول القوات الأميركية إلى البلاد.

في حين لوح متحدث باسم طالبان من عواقب تجاوز أميركا "الخط الأحمر"، في إشارة إلى إبقاء قواتها إلى ما بعد هذا التاريخ (31 أغسطس).

وليام بيرنز (رويترز)
وليام بيرنز (رويترز)

وكان محيط مطار حامد كرزاي شهد منذ 15 الشهر الحالي، حالة من الفوضى العارمة إثر تدفق عدد كبير من الحشود، سعياً إلى الفرار من البلاد التي وقعت تحت حكم طالبان.

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