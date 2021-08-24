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مجموعة السبع: لا يجب الاعتراف أحاديا بنظام طالبان

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FILE PHOTO: Members of Taliban forces gesture as they check a vehicle on a street in Kabul, Afghanistan, August 16, 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
عناصر من طالبان في أحد شوارع كابل (أرشيفية- رويترز)

مجموعة السبع: لا يجب الاعتراف أحاديا بنظام طالبان

دبي- العربية.نت

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شدد رؤساء لجنة الشؤون الخارجية في مجموعة الدول السبع الافتراضي اليوم الثلاثاء على ضرورة عدم الاعتراف بشكل منفرد بنظام حركة طالبان التي سيطرت على الحكم في أفغانستان منذ منتصف الشهر الماضي.

ودعا رؤساء لجنة الشؤون الخارجية ببرلمانات دول مجموعة السبع إلى وجوب عدم اعتراف أي دولة أحاديًا بنظام طالبان، مؤكدين أنه لا بد من التنسيق بشأن تلك المسألة عبر قرار من مجلس الأمن.

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تعاطف مع الشعب الأفغاني

كما أعربوا في بيان عن تعاطفهم مع الشعب الأفغاني إثر سيطرة الحركة على البلاد.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت في تغريدة على حسابها بوقت سابق اليوم، أنها ستعلن في اجتماع مجموعة دول السبع عن زيادة الدعم الإنساني للشعب الأفغاني من ميزانية الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 200 مليون يورو. كما أضافت أن هذه المساعدات الإنسانية التي تبلغ حاليا أكثر من 50 مليون يورو " تأتي على رأس مساهمات الدول الأعضاء" لمساعدة الشعب الأفغاني.

من عمليات الإجلاء من مطار كابل - رويترز
من عمليات الإجلاء من مطار كابل - رويترز

يشار إلى أن قادة مجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا) وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لحلف الأطلسي سيعقدون بعد ظهر اليوم، قمة افتراضية دعت إليها بشكل طارئ لندن التي تترأس حاليا المجموعة لبحث الوضع في أفغانستان.

وستستعرض القمة وضع عمليات الإجلاء من مطار كابول حيث لا يزال يحتشد آلاف الأفغان الراغبين في مغادرة البلاد بعد عودة طالبان إلى السلطة.

يذكر أن عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا، كانت طلبت من الرئيس الأميركي جو بايدن إبقاء القوات الأميركية إلى ما بعد 31 أغسطس الموعد الذي حدده للانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان لإنجاز عمليات الإجلاء.

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