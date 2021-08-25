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إسرائيل: نعمل بوسائل عدة للحد من نفوذ إيران في المنطقة

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أفيف كوخافي (أرشيفية من فرانس برس)

إسرائيل: نعمل بوسائل عدة للحد من نفوذ إيران في المنطقة

رئيس الأركان وصف خطة العمل لإعادة إحياء برنامج طهران النووي بـ"الخطيرة"

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يسرع ما وصفها بـ"الخطط العملياتية" ضد إيران بسبب التقدم الذي تحرزه طهران في برنامجها النووي.

وقال كوخافي إن "التقدم في البرنامج النووي الإيراني دفع الجيش الإسرائيلي للإسراع بخططه العملياتية"، لافتاً إلى أن "ميزانية الدفاع التي اعتمدت مؤخراً مخصصة لذلك"، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".

كما شدد على أن الجيش الإسرائيلي يعمل بطرق مختلفة "للحد من نفوذ طهران في الشرق الأوسط"، واصفاً خطة العمل لإعادة إحياء البرنامج النووي الإيراني بـ"الخطيرة".

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