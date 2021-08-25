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تظاهرة غضب ضد لاجئين أفغان بهولندا.. وحرق إطارات

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متظاهرات يحملن العلم الأفغاني في هولندا - فرانس برس

تظاهرة غضب ضد لاجئين أفغان بهولندا.. وحرق إطارات

دبي - العربية.نت

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أحرق متظاهرون إطارات السيارات خارج قاعدة عسكرية في وسط هولندا، احتجاجاً على ضمها مواطنين أفغاناً تم إجلاؤهم من كابل.

وقامت الشرطة باستخدام الكلاب البوليسية من أجل فض المظاهرة مساء أمس الثلاثاء خارج القاعدة الواقعة في قرية هارسكامب، على مسافة 85 كيلومترا شرق أمستردام.

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من جانبها، قالت متحدثة باسم الشرطة، اليوم الأربعاء، إن الأمن لم يعتقل ولم يفرض غرامات فورية على المشاركين في تلك المظاهرة الغاضبة.

3 قواعد عسكرية

هذا ووصل مئات الأفغان إلى هولندا في الأيام الأخيرة بعد مغادرتهم كابل جوا هربا من حركة طالبان التي سيطرت على معظم أنحاء البلاد في 15 أغسطس الجاري، ويتم إيواؤهم في ثلاث قواعد عسكرية. كما يمكن للقاعدة الكائنة في هارسكامب أن تأوي 800 شخص ممن تم إجلاؤهم.

من عمليات إجلاء الأفغان إلى أمستردام في هولندا.. فرانس برس
من عمليات إجلاء الأفغان إلى أمستردام في هولندا.. فرانس برس

في حين أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس، أنه تم إجلاء نحو 19 ألف شخص من العاصمة الأفغانية أمس، ما يرفع العدد الإجمالي لمن تم نقلهم جوا من أفغانستان منذ 14 أغسطس إلى 82300.

كما أضاف أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ساعدت 42 رحلة جوية عسكرية أميركية و48 رحلة من التحالف في عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية، باتجاه عدة مناطق.

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