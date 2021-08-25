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حمدوك يشدد على أهمية تداول السلطة وإجراء الانتخابات

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حمدوك

حمدوك يشدد على أهمية تداول السلطة وإجراء الانتخابات

دبي - العربية.نت

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شدد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك على أهمية تداول السلطة وإجراء الانتخابات.

وأضاف في مؤتمر صحافي قبيل انعقاد الاجتماع الأول لآلية مبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال اليوم الأربعاء، أن الهدف الرئيسي من مبادرة حل الأزمة إقامة انتخابات حرة.

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وتقترح المبادرة التي أطلقها حمدوك في يونيو الماضي، عدداً من البنود كأساس لأي تسوية سياسية تبعد الأزمة الحالية وتفتح الطريق نحو الانتقال الديمقراطي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

ومنها إصلاح القطاع الأمني والعسكري، وقضايا العدالة والاقتصاد والسلام وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى السياسة الخارجية والسيادة الوطنية والمجلس التشريعي الانتقالي.

وحدد رئيس الوزراء حينها أسس التسوية الشاملة، بتوحيد الكتلة الانتقالية، وتحقيق أكبر إجماع ممكن داخلها حول مهام الانتقال، والشروع مباشرة وعبر جدول زمني متفق عليه في عملية الوصول لجيش واحد مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة، عبر عملية للإصلاح الشامل، وبما يعبر عن تنوع السودان الفريد، وبتوحيد مراكز القرار داخل الدولة وعملها وفق رؤية مشتركة، والاتفاق على آلية موحدة للسياسة الخارجية، وإنهاء التضارب الذي شهدته الفترة الماضية، والالتزام بتنفيذ اتفاق السلام واستكماله.

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