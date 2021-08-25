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روسيا: التهديد الإرهابي كبير جداً في أفغانستان

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المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

روسيا: التهديد الإرهابي كبير جداً في أفغانستان

دبي – العربية.نت

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شددت روسيا على أن خطر الإرهاب لا يزال مرتفعا في أفغانستان، منبهة إلى وجود عناصر من تنظيم "داعش" على الأراضي الأفغانية، إلى جانب الواقع الجديد في البلاد، المتمثل بسيطرة حركة طالبان على الحكم.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن أمن المواطنين الروس في أفغانستان أولوية لبلاده، مشيراً إلى أنه تمّ اتخاذ جميع الإجراءات لتوفيره.

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كما أضاف أن الوضع لا يزال متوتراً، مشيرا إلى أن بلاده تراقب التطورات عن كثب.

إلى ذلك، لفت إلى أن روسيا ترصد وتحلل طلبات مواطنين أفغان إليها لإجلائهم، مقرا بأن هذه المسألة معقدة، ولا تجوز مناقشتها عبر الإعلام.

إجلاء الروس من مطار كابل

وكانت وزارة الدفاع الروسية، نظمت صباح اليوم، عملية إجلاء أكثر من 500 مواطن من روسيا وأوكرانيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي من أفغانستان بواسطة أربع طائرات نقل عسكرية، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد أمس الثلاثاء، أن بلاده والصين والولايات المتحدة وباكستان مستعدة للوساطة في حل الأزمة في أفغانستان.

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان دعا الأحد إلى منع تدفق اللاجئين القادمين من أفغانستان والذين قد يكون بينهم "مقاتلون متنكرون" بعد سيطرة طالبان على البلاد. وقال خلال اجتماع مع مسؤولي الحزب الحاكم "روسيا الموحدة" إن "شركاءنا الغربيين يطالبون بإصرار باستقبال اللاجئين في دول آسيا الوسطى إلى أن يحصلوا على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة أو إلى دول أخرى".

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