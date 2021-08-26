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أول مفاوضات بين طالبان و"المقاومة" في بنجشير

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قوات مناهضة لطالبان في منطقة بنجشير
أفغانستان وطالبان

أول مفاوضات بين طالبان و"المقاومة" في بنجشير

وفد الجبهة التقى وفد طالبان في مدينة شاريكار.. الطرفان اتفقا على مواصلة الحوار حول السلام من أجل تفادي القتال

العربية.نت

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تجري في أفغانستان أول مفاوضات بين حركة طالبان وممثلي "جبهة المقاومة الوطنية"، وهي أكبر جماعة مناهضة لطالبان في البلاد، ويقودها أحمد مسعود، نجل القائد الراحل أحمد شاه مسعود.

وذكر المفاوض عن "جبهة المقاومة" عبدالحافظ منصور أن وفد الجبهة التقى وفد طالبان في مدينة شاريكار، عاصمة ولاية بروان شمال شرقي أفغانستان، مشيرا إلى أن الطرفين أجريا حوارا مباشرا لأول مرة.

أحمد مسعود
أحمد مسعود

وأضاف أن الطرفين اتفقا على مواصلة الحوار حول السلام من أجل تفادي القتال.

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وكانت وسائل الإعلام الأفغانية قد أفادت بأن وفد طالبان توجه للتفاوض مع "جبهة المقاومة الوطنية"، التي تتخذ من منطقة بنجشير بشمال شرقي أفغانستان معقلا لها، والتي لم تعترف بسلطة "طالبان" في أفغانستان.

وأمس الأربعاء، أعلن أحمد مسعود أن مقاومة طالبان في وادي بنجشير بشمال شرقي كابل "لن تتوقف عن القتال"، دون أن يستبعد في الوقت عينه التحاور مع السلطات الجديدة في أفغانستان.

كما شدد على أنه "لن يقبل أبدًا سلامًا مفروضًا غايته الوحيدة هي تحقيق الاستقرار".

وفي المقابل، اعتبر ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان أمس أن مسألة بنجشير في طريقها للحل.

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