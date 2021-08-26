اجتماع أزمة ببريطانيا.. وماكرون: الوضع بأفغانستان شديد الخطورة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس وهو في زيارة لأيرلندا إن الأوضاع في أفغانستان تدهورت بشدة ولا يمكن التحكم بها. وأضاف تعليقا على انفجار انتحاري استهدق محيط مطار كابل، "الأوضاع خطيرة جدا في كابل وفي محيط المطار". وتابع: " الساعات المقبلة ستكون شديدة الخطورة في كابل".

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع مايكل مارتن رئيس وزراء أيرلندا "نواجه وضعا بالغ التوتر" ودعا لتوخي الحذر. وتابع قائلا إن سفير فرنسا في أفغانستان لن يبقى هناك لأسباب أمنية وأشار إلى أن قوات فرنسية خاصة موجودة في المطار.

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بدوره، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد ظهر اليوم الخميس إلى اجتماع أزمة وزاري إثر الإنفجار الذي وقع قرب مطار كابول حيث ينفذ الجيش البريطاني عمليات إجلاء، وفق داونينغ ستريت.

وأعلن المتحدث باسمه "ابلغ رئيس الوزراء بالوضع قي مطار كابول وسيترأس اجتماع أزمة في وقت لاحق اليوم".

"هجوم مروع ووحشي"

ووصف رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي التفجيرات بأنها "هجوم مروع ووحشي"، مؤكدا أن من الضروري ضمان أمن مطار كابول. وقال ساسولي عبر تويتر "يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تجد القوة لجلب المواطنين الأوروبيين ومن يشعرون بالتهديد إلى بر الأمان من أفغانستان"

وأدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الهجوم الذي وقع خارج مطار كابول اليوم الخميس ووصفه بالإرهابي المروع. وقال ستولتنبرغ عبر تويتر "أتعاطف مع كل من تأثروا (بالانفجار) وبأحبائهم". وأضاف "الأولوية بالنسبة لنا تظل إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص ونقلهم للأمان بأسرع وقت ممكن".

وقالت وزيرة خارجية السويد آن ليندي إن التفجيرات التي وقعت قرب مطار كابول هي هجوم مروع على المدنيين في العاصمة الأفغانية. وأضافت عبر تويتر "أتعاطف مع الضحايا، وعائلاتهم وأصدقائهم".وتابعت "كل أفراد (البعثة) الدبلوماسية والأمنية والعسكرية للسويد آمنون. أولويتنا القصوى هي أمان الموجودين في المطار".

وكان البنتاغون، أكد اليوم الخميس، وقوع انفجار خارج مطار كابل، وقال إن عدد الضحايا غير واضح، فيما أشارت تقارير أولية إلى أنه انتحاري. وذكر مسؤول أميركي أن الانفجار ناجم عن هجوم انتحاري شنه تنظيم "داعش".

وبينما تحدثت مواقع أفغانية عن سقوط 11 قتيلاً وجريحاً بالانفجار، أعلن مسؤول في طالبان مقتل 13 على الأقل بينهم أطفال وإصابة كثير من حرس الحركة.

وفي وقت سابق، ذكر مسؤول أميركي لرويترز أن أفرادا من الجيش الأميركي من بين المصابين في انفجار أفغانستان وفقا لمعلومات أولية. وأضاف أن الانفجار أسفر عن قتلى ومصابين لكن لم يتضح بعد العدد. وتابع أنه وفقا لمعلومات أولية فإن ما يصل إلى ثلاثة جنود أمريكيين من بين المصابين، أحدهم حالته حرجة. وتوقع مسؤول آخر ارتفاع عدد الضحايا الأميركيين وفقا لمعلومات أولية.