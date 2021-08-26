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صور مأساوية من تفجيري مطار كابل

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من انفجاري مطار كابل
أفغانستان

صور مأساوية من تفجيري مطار كابل

دبي _ العربية.نت

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غصت مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء بصور مروعة لأشخاص أصيبوا جراء تفجيري مطار كابل الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى من مدنيين وعسكريين.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الخميس إن انفجارين على الأقل وقعا قرب مطار العاصمة الأفغانية كابل خلال عمليات إجلاء ضخمة تشوبها الفوضى، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بينهم جنود أميركيون ومدنيون فيما وصف بأنه "هجوم معقد".

من انفجاري مطار كابل
من انفجاري مطار كابل

وقال مصدر مطلع على الإفادات في الكونغرس الأميركي بشأن الموقف في أفغانستان اليوم الخميس إن مسؤولين أميركيين لديهم اعتقاد قوي بأن تنظيم داعش-ولاية خراسان، المناهض لكل من الولايات المتحدة وحركة طالبان، مسؤول عن تنفيذ هجوم اليوم الخميس عند مطار العاصمة الأفغانية كابل.

من انفجاري مطار كابل
من انفجاري مطار كابل

وقال مسؤول في طالبان إن انفجارا، يشتبه في أنه انتحاري، وقع خارج مطار كابول اليوم الخميس مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 بينهم أطفال وإصابة كثير من حرس طالبان.

تفجيران بمحيط مطار كابل.. عشرات القتلى بينهم 12 جندياً أميركياً العرب والعالم أفغانستان وطالبان تفجيران بمحيط مطار كابل.. عشرات القتلى بينهم 12 جندياً أميركياً

وذكر مسؤول أميركي استنادا لمعلومات أولية أن ما يصل إلى خمسة جنود أميركيين ربما أصيبوا من بينهم واحد على الأقل جروحه خطرة.

وقال مستشفى للجراحة تديره مؤسسة خيرية إيطالية إنه تلقى نحو 60 مصابا يخضعون للعلاج.

وجاء الهجوم بعد أن حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها من وجود تهديد من تنظيم داعش وحثوا الأفغان ومواطنيهم على مغادرة المنطقة.

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