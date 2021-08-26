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فرنسا: بدءاً من مساء الجمعة لن نتمكن من إجلاء الناس من أفغانستان

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French Prime Minister Jean Castex delivers a news conference on the current French government strategy for the ongoing COVID-19 pandemic, in Paris, France March 18, 2021. Martin Bureau/Pool via REUTERS
رئيس الوزراء الفرنسي جيان كاستيكس
أفغانستان وطالبان

فرنسا: بدءاً من مساء الجمعة لن نتمكن من إجلاء الناس من أفغانستان

تقارير مخابراتية تتحدث عن تهديد وشيك من تنظيم داعش على مطار كابل

العربية.نت، رويترز

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جيان كاستيكس، الخميس، أنه "من مساء غد (الجمعة) فصاعداً ربما لا نتمكن من إجلاء الناس من أفغانستان".

وحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الناس على الابتعاد عن مطار كابل اليوم، بسبب التهديد بشن هجوم إرهابي من قبل تنظيم داعش، بينما تسارع القوات الغربية لإجلاء أكبر عدد ممكن من الناس قبل الموعد النهائي في 31 أغسطس.

واشتدت الضغوط لاستكمال عمليات إجلاء آلاف الأجانب والأفغان، الذين ساعدوا الدول الغربية خلال الحرب التي استمرت 20 عاما ضد طالبان، إذ من المقرر أن تغادر جميع القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها المطار الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، قال دبلوماسي من دولة عضو بحلف شمال الأطلسي في العاصمة الأفغانية كابل إن حركة طالبان تعهدت بالأمن خارج مطار

من عمليات الإجلاء بمطار كابل
  • من عمليات الإجلاء بمطار كابل
  • من عمليات الإجلاء بمطار كابل
  • من عمليات الإجلاء بمطار كابل
  • من عمليات الإجلاء بمطار كابل
4 صور
من عمليات الإجلاء بمطار كابل
من عمليات الإجلاء بمطار كابل
من عمليات الإجلاء بمطار كابل
من عمليات الإجلاء بمطار كابل
من عمليات الإجلاء بمطار كابل
من عمليات الإجلاء بمطار كابل
من عمليات الإجلاء بمطار كابل
من عمليات الإجلاء بمطار كابل

كابل، لكن تقارير المخابرات التي تتحدث عن تهديد وشيك من تنظيم داعش لا يمكن تجاهلها.

وبعد تحذيرات أميركية وبريطانية، أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، في وقت سابق الخميس، أن هناك تهديدا كبيرا بوقوع هجوم إرهابي قرب مطار كابل، حيث حثت كانبيرا مواطنيها ومن لديهم تأشيرة دخول لأستراليا على الابتعاد عن المنطقة.

إلى هذا، نصحت السفارة الأميركية في كابل، فجر الخميس، عبر تحذير أمني الأميركيين بعدم الذهاب إلى مطار كابل. كما دعت أيضا الأميركيين الموجودين بالفعل عند بوابات المطار إلى المغادرة على الفور.

طالبان: نحمي المدنيين خارج مطار كابل.. ونواجه تهديدات أيضا! العرب والعالم أفغانستان وطالبان طالبان: نحمي المدنيين خارج مطار كابل.. ونواجه تهديدات أيضا!
تحذيرات مخابراتية: تهديد إرهابي وشيك قرب مطار كابل العرب والعالم أفغانستان وطالبان تحذيرات مخابراتية: تهديد إرهابي وشيك قرب مطار كابل

فيما أفادت شبكة CNN بأن واشنطن تلقت معلومات تشير لتخطيط داعش لهجمات إرهابية في محيط المطار.

بالتزامن، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها نصحت بعدم السفر لأي سبب إلى أفغانستان، مضيفة أن الوضع الأمني في البلاد لا يزال مضطربا، وأن هناك "خطرا كبيرا من وقوع هجوم إرهابي".

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