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أفغانستان.. طالبان تضع كرزاي وعبد الله تحت الإقامة الجبرية

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اجتماع كرزاي وعبدالله عبدالله مع مسؤول حركة طالبان في كابل - أرشيفية
أفغانستان وطالبان

أفغانستان.. طالبان تضع كرزاي وعبد الله تحت الإقامة الجبرية

إعلام أميركي: "طالبان" نزعت أسلحة الفريق الأمني العامل على حراسة كرزاي وصادرت سياراته

دبي - العربية.نت

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أفادت شبكة СNN الأميركية اليوم الخميس بأن حركة "طالبان" اتخذت إجراءات بحق الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، عبد الله عبد الله.

وذكرت الشبكة اليوم الخميس نقلا عن مصدر مطلع تأكيده أن "طالبان" نزعت الاثنين الماضي أسلحة الفريق الأمني العامل على حراسة كرزاي وصادرت سياراته، ما دفع الرئيس السابق للانتقال إلى منزل عبد الله.

وتابع المصدر أن "طالبان" فتشت أمس منزل عبد الله وصادرت سياراته وحرمته من الحراسة أيضا.

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وذكرت الشبكة أن كرزاي وعبد الله يقعان الآن فعليا تحت الإقامة الجبرية دون حراسهما وتحت رحمة "طالبان"

وكان كرزاي وعبدالله، اجتمعا قبل نحو أسبوع مع القائم بأعمال حاكم كابل المعين من حركة طالبان لبحث الأمن في العاصمة.

وقال مكتب رئيس المصالحة الوطنية في بيان، إن الاجتماع كان مع عبد الرحمن منصور، وناقشا أولوية حماية أرواح وممتلكات وكرامة الأفغان في كابل.

كما قال عبد الله لحاكم كابل بالإنابة: "من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية في العاصمة كابل، من الضروري أن يشعر المواطنون بالأمن والأمان"، مشيرا إلى أن القائم بأعمال الحركة تعهد ببذل كل ما في وسعه من أجل أمن الشعب الأفغاني في العاصمة، وفق ما نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

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