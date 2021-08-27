.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أردوغان: نجري محادثات مع طالبان حول تشغيل مطار كابل

  • الخط
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أسوشييتد برس)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أفغانستان وطالبان

أردوغان: نجري محادثات مع طالبان حول تشغيل مطار كابل

الرئيس التركي: لم نتخذ قرارًا بعد بخصوص عرض طالبان لتشغيل المطار ولن نطلب إذن أحد حيال الاتصالات مع الحركة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

كشف الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، عن تقديم حركة طالبان عرضا لتركيا من أجل تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي بإسطنبول قبيل مغادرته إلى البوسنة والهرسك في إطار زيارة رسمية تشمل الجبل الأسود.

وأكد أردوغان أن تركيا لن تطلب إذن أحد حيال الاتصالات المحتملة مع طالبان.

وقال: "لدى طالبان عروض لنا بخصوص تشغيل مطار كابل، ولم نتخذ قرارًا بعد بهذا الصدد".

وقال مسؤولون لـ"رويترز" هذا الأسبوع إن طالبان طلبت من تركيا مساعدة فنية في إدارة المطار لكنها طلبت انسحاب القوات التركية بحلول 31 أغسطس.

وبدأ الجيش التركي عمليات الإجلاء يوم الأربعاء.

من انفجاري مطار كابل
  • من انفجاري مطار كابل
  • من انفجاري مطار كابل
  • من انفجاري مطار كابل
  • من انفجاري مطار كابل
  • من انفجاري مطار كابل
5 صور
من انفجاري مطار كابل
من انفجاري مطار كابل
من انفجاري مطار كابل
من انفجاري مطار كابل
من انفجاري مطار كابل
من انفجاري مطار كابل
من انفجاري مطار كابل
من انفجاري مطار كابل
من انفجاري مطار كابل
من انفجاري مطار كابل

وقال أردوغان عن عرض طالبان: "يقولون سنضمن الأمن ويمكنكم تشغيله.. لكننا لم نتخذ قرارا بعد لأن احتمالية الموت ومثل تلك الأمور قائمة دوما هناك".

وقال أردوغان للصحافيين: "أجرينا أولى محادثاتنا مع طالبان واستغرقت ثلاث ساعات ونصف". وأضاف "إذا لزم الأمر، ستتاح لنا الفرصة لإجراء مثل هذه المحادثات مرة أخرى".

تقرير صادم يكشف.. أميركا سلمت طالبان قائمة بأسماء المغادرين العرب والعالم أفغانستان وطالبان تقرير صادم يكشف.. أميركا سلمت طالبان قائمة بأسماء المغادرين
وزير الدفاع البريطاني: التهديد بشن مزيد من الهجمات يزداد في كابل العرب والعالم أفغانستان وطالبان وزير الدفاع البريطاني: التهديد بشن مزيد من الهجمات يزداد في كابل

واستؤنفت رحلات الإجلاء من أفغانستان، اليوم الجمعة، بشكل عاجل جديد بعد يوم من تفجيرين انتحاريين استهدفا آلاف الأشخاص اليائسين الفارين من سيطرة طالبان. تقول الولايات المتحدة إن من المتوقع حدوث المزيد من محاولات الهجمات قبل الموعد النهائي يوم الثلاثاء لمغادرة القوات الأجنبية، مما ينهي أطول حرب خاضتها أميركا. وقال سكان كابل إن عدة رحلات جوية أقلعت صباح اليوم.

وقال مسؤول أمني غربي في مطار كابل، اليوم الجمعة، إن عمليات إجلاء المدنيين من كابل تسارعت بعد هجومين قرب المطار، أوديا بحياة العشرات ما بين قتيل وجريح. وقال المسؤول، بحسب ما نقلت عنه "رويترز"، إن الرحلات الجوية تقلع بانتظام.

يأتي ذلك فيما قال دبلوماسي في حلف شمال الأطلسي إن كل القوات الأجنبية تهدف إلى إجلاء مواطنيها وموظفي سفاراتها من أفغانستان بحلول 30 أغسطس.

وأضاف الدبلوماسي أن طالبان ستشدد الأمن وتضيف مزيداً من القوات لإدارة الحشود عند بوابات مطار كابل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تحدٍ جديد وخطير يجتاح شبكات التواصل.. وأطباء يحذرون تحدٍ جديد وخطير يجتاح شبكات التواصل.. وأطباء يحذرون
الصحة العالمية: الخلاف حول منشأ كورونا قائم مع الصين.. والأخيرة تشير لمختبرات أميركية الصحة العالمية: الخلاف حول منشأ كورونا قائم مع الصين.. والأخيرة تشير لمختبرات أميركية
الأكثر قراءة
بعد فيديو أثار غضباً بمصر.. القبض على شاب تحرش بسيدة في الشارع بعد فيديو أثار غضباً بمصر.. القبض على شاب تحرش بسيدة في الشارع
الترفيه السعودية: مجسم للفنان عبدالحسين عبدالرضا بالرياض الترفيه السعودية: مجسم للفنان عبدالحسين عبدالرضا بالرياض
في حادثة خطيرة.. نمر ينقض على عارضة خلال جلسة تصوير في حادثة خطيرة.. نمر ينقض على عارضة خلال جلسة تصوير
داعش يكشف عن اسم انتحاري مطار كابل.. وينشر صورته داعش يكشف عن اسم انتحاري مطار كابل.. وينشر صورته
مشاهد مفجعة.. جثث وأشلاء بعد انفجار مطار كابل مشاهد مفجعة.. جثث وأشلاء بعد انفجار مطار كابل
عرض مطار في تركيا للبيع بسبب تراكم الديون عرض مطار في تركيا للبيع بسبب تراكم الديون
قبل أن تذهب
بريطانيا تتعهد بمواصلة عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد تفجيرات المطار
بريطانيا تتعهد بمواصلة عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد تفجيرات المطار
اكتشف المزيد