.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأمم المتحدة: أكثر من نصف مليون أفغاني في طريق اللجوء

  • الخط
عائلات تفر من أفغانستان (فرانس برس)
عائلات تفر من أفغانستان (فرانس برس)
أفغانستان وطالبان

الأمم المتحدة: أكثر من نصف مليون أفغاني في طريق اللجوء

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في أفغانستان كارثي وثلث السكان سيواجهون خطر المجاعة

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت الأمم المتحدة الجمعة إنها تتوقع أن يسلك أكثر من نصف مليون أفغاني طريق اللجوء خلال 2021، وإن الوضع الإنساني في أفغانستان كارثي وثلث السكان سيواجهون خطر المجاعة، فيما أكدت اليونيسيف تزايد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في الأسابيع الأخيرة بأفغانستان.

وصرحت كيلي كليمنتس، نائبة رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للصحافيين قائلة "نستعد لقرابة 500 ألف لاجئ جديد في المنطقة. هذا أسوأ سيناريو".

أفغانيات في محيط مطار كابل - فرانس برس
  • أفغانيات في محيط مطار كابل - فرانس برس
2 صور
أفغانيات في محيط مطار كابل - فرانس برس
أفغانيات في محيط مطار كابل - فرانس برس

إلى ذلك قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إنه تم نقل ما يقرب من 12500 شخص جوا من أفغانستان أمس الخميس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للذين تم إجلاؤهم منذ سيطرة حركة طالبان على زمام الأمور في 14 أغسطس إلى حوالي 105 آلاف.

صور مأساوية من تفجيري مطار كابل العرب والعالم أفغانستان صور مأساوية من تفجيري مطار كابل

وقال البيت الأبيض إن جهود الإجلاء تكثفت قبل يوم من دخول حركة طالبان العاصمة كابل في 15 أغسطس، وتم إجلاء نحو 110600 منذ نهاية يوليو

واستؤنفت جهود الإجلاء بعد الانفجارين اللذين أسفرا عن مقتل العشرات منهم 13 جنديا أميركيا أمام بوابات مطار كابل مساء أمس الخميس، وتتأهب القوات الأميركية تحسبا لمزيد من الهجمات المحتملة.

ومن المقرر أن تنسحب القوات الأميركية التي تحرس مطار كابل بحلول 31 أغسطس وهي المهلة التي حددها الرئيس جو بايدن، الأمر الذي سيخلف فراغا أمنيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ماذا لو تلقيت اللقاح وأنت مصاب بكورونا دون أعراض؟ ماذا لو تلقيت اللقاح وأنت مصاب بكورونا دون أعراض؟
كيف تستيقظ صباحا؟ ما تشعر به يؤشر لنقص هذا الفيتامين.. كيف تستيقظ صباحا؟ ما تشعر به يؤشر لنقص هذا الفيتامين..
الأكثر قراءة
داعش يكشف عن اسم انتحاري مطار كابل.. وينشر صورته داعش يكشف عن اسم انتحاري مطار كابل.. وينشر صورته
بعد فيديو أثار غضباً بمصر.. القبض على شاب تحرش بسيدة في الشارع بعد فيديو أثار غضباً بمصر.. القبض على شاب تحرش بسيدة في الشارع
الترفيه السعودية: مجسم للفنان عبدالحسين عبدالرضا بالرياض الترفيه السعودية: مجسم للفنان عبدالحسين عبدالرضا بالرياض
تنويه هام من الخطوط السعودية إلى المسافرين تنويه هام من الخطوط السعودية إلى المسافرين
في حادثة خطيرة.. نمر ينقض على عارضة خلال جلسة تصوير في حادثة خطيرة.. نمر ينقض على عارضة خلال جلسة تصوير
ولا أفظع.. شاهد حشدا من الرجال يتجاذبون شابة وينهشون جسدها بوحشية ولا أفظع.. شاهد حشدا من الرجال يتجاذبون شابة وينهشون جسدها بوحشية
قبل أن تذهب
اشتباكات بمختلف الأسلحة بين ميليشيات "الفأر" و"غنيوة" بمدينة الزاوية غرب ليبيا
اشتباكات بمختلف الأسلحة بين ميليشيات "الفأر" و"غنيوة" بمدينة الزاوية غرب ليبيا
اكتشف المزيد