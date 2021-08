"سأموت إن لم أجد الدواء، بالحالتين ميت".. حال مرضى السرطان بلبنان

A solid speech from this strong #cancer patient who is protesting today in #Lebanon in demand for cancer medicine availability ❤❤#لبنان #الاشرفية #الدولار #الدواء #المحتكر_لا_دين_له #حمد_حسن #رياض_سلامة #السرطان pic.twitter.com/8JhFGpu0c5