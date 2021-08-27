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وزير الدفاع البريطاني: التهديد بشن مزيد من الهجمات يزداد في كابل

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وزير الدفاع البريطاني بن والاس
أفغانستان وطالبان

وزير الدفاع البريطاني: التهديد بشن مزيد من الهجمات يزداد في كابل

بن والاس يعلن أن مهمة بلاده للإجلاء من أفغانستان ستنتهي خلال "ساعات"

العربية.نت، وكالات

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قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الجمعة، إن التهديد بشن مزيد من الهجمات حول مطار كابل سيزداد مع اقتراب القوات الغربية من مغادرة البلاد، مشيراً إلى أن عملية الإجلاء التي تقوم بها المملكة المتحدة في أفغانستان ستنتهي "خلال بضع ساعات".

وذكر أن التفجيرين اللذين وقعا أمس الخميس وأسفرا عن مقتل العشرات وبينهم جنود أميركيون لم يعجلا بمغادرة بريطانيا للبلاد.

من عمليات الإجلاء بمطار كابل
  • من عمليات الإجلاء بمطار كابل
  • من عمليات الإجلاء بمطار كابل
  • من عمليات الإجلاء بمطار كابل
  • من عمليات الإجلاء بمطار كابل
4 صور
من عمليات الإجلاء بمطار كابل
من عمليات الإجلاء بمطار كابل
من عمليات الإجلاء بمطار كابل
من عمليات الإجلاء بمطار كابل
من عمليات الإجلاء بمطار كابل
من عمليات الإجلاء بمطار كابل
من عمليات الإجلاء بمطار كابل
من عمليات الإجلاء بمطار كابل

وقال لشبكة "سكاي نيوز": "من الواضح أن التهديد سيزداد كلما اقترب موعد المغادرة.. أثناء مغادرتنا، سترغب مجموعات معينة مثل داعش في الادعاء بأنها طردت الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة".

وقال والاس غداة الهجوم الذي وقع في مطار كابل: "سنتعامل الآن مع (حالات) الأشخاص الذين أحضرناهم ونحو ألف شخص داخل المطار وسنحاول مواصلة العثور على عدد قليل من الأشخاص في الحشد عندما يكون ذلك ممكناً"، مؤكدا "بشكل عام العملية الرئيسية انتهت الآن ولم يتبق لدينا سوى بضع ساعات".

وتزامنا، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات البريطانية بدأت المراحل الأخيرة من إجلاء العالقين في مطار العاصمة الأفغانية كابل. وذكرت الوزارة أنه "لن يتم استدعاء أي أشخاص آخرين إلى المطار لإجلائهم".

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هذا واستؤنفت رحلات الإجلاء من أفغانستان بشكل عاجل جديد بعد يوم من تفجيرين انتحاريين استهدفا آلاف الأشخاص اليائسين الفارين من سيطرة طالبان. تقول الولايات المتحدة إن من المتوقع حدوث المزيد من محاولات الهجمات قبل الموعد النهائي يوم الثلاثاء لمغادرة القوات الأجنبية، مما ينهي أطول حرب خاضتها أميركا.

قال سكان كابل إن عدة رحلات جوية أقلعت صباح الجمعة.

في خطاب مؤثر، ألقى الرئيس جو بايدن باللوم على فرع تنظيم داعش في أفغانستان، وهي جماعة أكثر راديكالية بكثير من مقاتلي طالبان الذين استولوا على السلطة قبل أقل من أسبوعين.

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