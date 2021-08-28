أفغانستان.. طالبان ستعلن عن تشكيل حكومة خلال أسبوع

أدانت حركة طالبان اليوم السبت الغارة التي شنتها أميركا بطائرة مسيرة على متشددين من تنظيم "داعش" في أعقاب الهجوم الانتحاري على مطار كابل يوم الخميس، ووصف متحدث باسم الحركة العملية بأنها "هجوم صارخ على أرض أفغانية".

وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد إن طالبان تتوقع تولي السيطرة على مطار كابل بشكل كامل قريبا جدا فور رحيل القوات الأميركية، وأضاف "من المبكر أن نقرر إن كنا في حاجة لمساعدة من تركيا أو قطر

في إدارة مطار كابل".

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وأضاف أن الحركة سوف تعلن حكومة كاملة في غضون أيام، وتابع أن من الصعب توقع وجود نساء في الحكومة مشيرا إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه كبار القادة.

وقال المتحدث إنه تم تعيين مسؤولين بالفعل لإدارة مؤسسات رئيسية بما في ذلك وزارتي الصحة العامة والتعليم والبنك المركزي. ومضى يقول إنه يتوقع حل المشكلات الاقتصادية الخطيرة التي أدت إلى تضرر العملة الأفغانية قريبا.

وأشار المتحدث إلى أن الحركة تناشد الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الغربية الأخرى الإبقاء على علاقات دبلوماسية مع أفغانستان.

والولايات المتحدة لام تتخذ بعد قراراً حول ما إذا كانت ستحتفظ بوجود دبلوماسي في أفغانستان بطلب من حركة طالبان، بعد انتهاء انسحابها المقرر الثلاثاء، وقالت الجمعة إنها ترفض أي احتمال لاعتراف سريع بسلطة الحركة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحافي: "أريد أن أكون واضحة جداً: لا داعي للتسرع في أي اعتراف من جانب الولايات المتحدة أو الشركاء الدوليين الذين تناقشنا معهم".

وكانت واشنطن قالت في وقت سابق إن هذا الاعتراف سيعتمد على طبيعة الحكومة الأفغانية المستقبلية التي تريد إدارة الرئيس جو بايدن أن تضم لاعبين سياسيين آخرين غير طالبان، وأن تحترم أيضاً حقوق المرأة وأن تتعهد بمكافحة الإرهاب