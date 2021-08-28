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غوتيريش للعربية: يجب التعامل مع طالبان لضمان أمن الجميع

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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
خاص

غوتيريش للعربية: يجب التعامل مع طالبان لضمان أمن الجميع

مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة: لا نريد أن تكون أفغانستان مقرا للمنظمات الإرهابية

دبي - العربية.نت

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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لـ"العربية" و"الحدث" إن على المجتمع الدولي التعامل مع طالبان لضمان أمن الجميع.

وأضاف: "من المهم أن تلعب الأمم المتحدة دوراً في حماية حقوق الإنسان بأفغانستان". وتابع: "على المجتمع الدولي أن يدعم الدول المجاورة لأفغانستان فيما يخص اللاجئين".

وكان غوتيريش دعا، الخميس، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع لمناقشة الوضع الفوضوي في أفغانستان، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

ودعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، كافة الدول للتعاون مع السلطات المعنية في هذا الشأن. وشدد على ضرورة تقديم مدبري وممولي ورعاة الأعمال الإرهابية للعدالة.

كما شدد مجلس الأمن الدولي على أهمية التصدي للإرهاب في أفغانستان وضمان ألا تستخدم الأراضي الأفغانية في تهديد أي دولة أو مهاجمتها.

وبعث غوتيريش رسائل رسمية يدعو فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين إلى اجتماع يعقد الاثنين، بحسب ما قال دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس".

ومن جهته، أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، لـ"العربية" و"الحدث" على أن السعودية تؤيّد إرساء الاستقرار والسلام في أفغانستان وتشدّد على احترام إرادة الشعب الأفغاني.

وقال إن السعودية تريد من الحكومة الأفغانية أن ترعى مصالح الشعب الأفغاني، وأن لا تكون أفغانستان مقرا للمنظمات الإرهابية.

وفي وقت سابق أكدت السعودية أنها تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان، وأعرب المندوب الدائم للسعودية بجنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمة ألقاها أمام الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن أمل السعودية في استقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت.

وقال "نأمل أن تعمل حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات والعمل من أجل إعلاء مصلحة الشعب الأفغاني ونبذ العنف وإحلال السلام الدائم، من أجل تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني وآماله في الاستقرار والعيش الكريم".

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