.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كبح جماح "داعش خراسان".. تحدٍ صعب أمام طالبان

  • الخط
Isis-K are based in the eastern province of Nangarhar, close to drug- and people-smuggling routes in and out of Pakistan
عناصر تابعون لداعش خراسان "أرشيفية"
أفغانستان وطالبان

كبح جماح "داعش خراسان".. تحدٍ صعب أمام طالبان

مجلة "نيوزويك" تلقي الضوء على أهم التحديات التي تواجه طالبان في السيطرة على أفغانستان رغم تسلحها الكبير

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت الهجمات الأخيرة في مطار كابل أن حركة طالبان، رغم تسلحها الكبير قد تواجه مشاكل في السيطرة على البلاد ولجم صعود تنظيم "داعش خراسان".

وتنقل مجلة "نيوزويك" Newsweek الأميركية أن "داعش خراسان" برز كتهديد للحركة عشية سيطرتها على البلاد.

وأعلن الجيش الأميركي، الجمعة، أنّه نفّذ ضربة بطائرة مسيّرة ضدّ أحد "مُخَطّطي" تنظيم داعش في خراسان، الذي كان أعلن في وقت سابق مسؤوليّته عن التفجير الانتحاري في مطار كابل.

ونُفّذت الضربة من خارج أفغانستان، وهي أول ضربة ينفذها الجيش الأميركي منذ الهجوم الذي وقع الخميس في مطار كابل، وخلّف ما لا يقل عن 85 قتيلا من بينهم 13 جنديا أميركيا.

داعش ولاية خراسان
داعش ولاية خراسان

البداية والتأسيس

ويتكون التنظيم أساسا من الأفغان والباكستانيين، الذين كان بعضهم جزءا من طالبان، لكنهم غادروا بعد وفاة مؤسس الحركة، الملا محمد عمر، في عام 2013، وشكلوا جماعتهم المنشقة.

وفي عام 2014، أرسل تنظيم داعش مبعوثين إلى أفغانستان لإنشاء فرع له، بحسب ما ورد في تقرير المجلة.

وتنقل "نيوزويك" عن هانز جاكوب شيندلر، المدير الأول في مشروع مكافحة التطرف، قوله إن "هؤلاء المبعوثين تواصلوا في المقام الأول في جنوب وشرق أفغانستان وجمعوا مقاتلي طالبان الساخطين وكذلك بعض سماسرة السلطة المحليين، وأعلنوا وجودهم علنا فقط في عام 2015، وجمعوا أيضا مجموعة من المقاتلين الأجانب، وبصورة رئيسية من الجماعات الإرهابية الباكستانية".

صورة الانتحاري عبد الرحمن اللوغري منفذ هجوم مطار كابل
صورة الانتحاري عبد الرحمن اللوغري منفذ هجوم مطار كابل

صعوبة المواجهة

وكانت الولايات المتحدة قد زودت طالبان بمعلومات استخباراتية مسبقة حول هجوم الخميس، لكن مجلة "نيوزويك" نقلت عن خبراء في مجال الإرهاب القول إن طالبان لن ترغب في أن ينظر إليها على أنها متوافقة للغاية مع الولايات المتحدة، بسبب المخاوف من أن أعضاء طالبان قد ينشقون.

"ولاية خراسان" الداعشية المسؤولة عن تفجيري مطار كابل.. وعلاقتها بطالبان العرب والعالم أفغانستان وطالبان "ولاية خراسان" الداعشية المسؤولة عن تفجيري مطار كابل.. وعلاقتها بطالبان
ما هي "ولاية خراسان" فرع تنظيم داعش في أفغانستان؟ العرب والعالم أفغانستان ما هي "ولاية خراسان" فرع تنظيم داعش في أفغانستان؟

وبحسب ماغنوس رانستورب، المستشار الخاص لشبكة التوعية بالتطرف في الاتحاد الأوروبي، فإن "داعش خراسان" لديه هيكل قيادة لا مركزي ما سيجعل من الصعب على طالبان مواجهته، بحسب تعبيره.

ويقول إيفان ساشا شيهان، الأستاذ المشارك المدير التنفيذي لكلية الشؤون العامة الدولية في جامعة بالتيمور، بحسب ما نقلت عنه "نيوزويك"، فإن "داعش خراسان" وطالبان يتنافسان وسيكون التعايش بينهما صعبا، لأن التنظيم قد يقوض سيطرة الحركة على السلطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟ كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟
العثور على 4 أشخاص طلب حاكم دبي البحث عنهم ليشكرهم العثور على 4 أشخاص طلب حاكم دبي البحث عنهم ليشكرهم
الأكثر قراءة
ولا أفظع.. شاهد حشدا من الرجال يتجاذبون شابة وينهشون جسدها بوحشية ولا أفظع.. شاهد حشدا من الرجال يتجاذبون شابة وينهشون جسدها بوحشية
دراسة تنسف ما سبق.. متعافو كورونا أكثر حماية ضد دلتا من المطعّمين دراسة تنسف ما سبق.. متعافو كورونا أكثر حماية ضد دلتا من المطعّمين
ماذا لو تلقيت اللقاح وأنت مصاب بكورونا دون أعراض؟ ماذا لو تلقيت اللقاح وأنت مصاب بكورونا دون أعراض؟
فندق سويسري فاخر مملوك لسميح ساويرس يعلن قبوله بيتكوين وإيثريوم فندق سويسري فاخر مملوك لسميح ساويرس يعلن قبوله بيتكوين وإيثريوم
قيادي إخواني سابق يكشف للعربية أسرار التنظيم السري في السعودية قيادي إخواني سابق يكشف للعربية أسرار التنظيم السري في السعودية
سقوط صواريخ في منطقة حدودية من العراق.. والكويت: حدودنا آمنة سقوط صواريخ في منطقة حدودية من العراق.. والكويت: حدودنا آمنة
قبل أن تذهب
معلومات أممية عن تورط طالبان بإعدام وتعذيب المتعاونين الأفغان والمعارضين
معلومات أممية عن تورط طالبان بإعدام وتعذيب المتعاونين الأفغان والمعارضين
اكتشف المزيد