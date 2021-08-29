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إسرائيل: يجب منع إيران من امتلاك سلاح نووي قبل فوات الأوان

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وزير الدفاع الإسرائيلي (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (رويترز)

إسرائيل: يجب منع إيران من امتلاك سلاح نووي قبل فوات الأوان

وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من سباق تسلح إذا امتلكت إيران السلاح النووي

دبي - العربية.نت

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شدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على ضرورة وقوف العالم في وجه إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، قائلا "من المهم جدا أن ينضم العالم بأسره لمهمة منع إيران من امتلاك سلاح نووي قبل فوات الأوان"، وفق ما نقلت عنه صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

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إلى هذا، قال إن امتلاك إيران لسلاح نووي سيطلق "سباقا للتسلح في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن "خطر امتلاك إيران أسلحة نووية لا يكمن في أنها ستهدد إسرائيل ويزيد من عدوانيتها في المنطقة وحسب وإنما سيؤدي أيضا إلى سباق إقليمي للتسلح يهدد العديد من الدول".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد كشف الثلاثاء الماضي عن أن تل أبيب ستواصل الهجمات السرية على برنامج إيران النووي وستعارض المحاولات التي تقودها واشنطن لإعادة العمل بالاتفاق النووي مع إيران. وفق صحيفة نيويورك تايمز.

فيما دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوم الأربعاء، العالم إلى وضع خطة لوقف التقدم النووي العسكري الإيراني.

وقال في تصريحات لأكثر من ٦٠ سفيرا أجنبيا، إن إسرائيل لا تستبعد احتمال أن تضطر للتحرك مرة أخرى ضد إيران كما فعلت في الماضي، وذلك لمنعها من أن تحصل على سلاح نووي.

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