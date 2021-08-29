فيديو لنائب أشرف غني في بنجشير.. وطالبان تقطع الإنترنت

بعد أن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لـ"أمر الله صالح"، نائب الرئيس الأفغاني أشرف غني، في أحد جبال بنجشير شمال شرق البلاد، صباح اليوم الأحد، عمدت حركة طالبان إلى قطع الإنترنت في الوادي "المنتفض".

فقد أفادت وسائل إعلام محلية بأن تلك الخطوة أتت لمنع نائب الرئيس السابق من مشاركة رسائله على تويتر.

نائب الرئيس أمر الله صالح يظهر في أحد جبال #بنجشير صباح اليوم. pic.twitter.com/0XZ5c5tUEW — Ahmad Sayed أحمد سيد (@A_sayed7) August 29, 2021

مادة اعلانية

ونقلت عن مصادر محلية تأكيدها قطع الإنترنت وخدمات الاتصالات بالكامل تقريبا عن بنجشير التي تسيطر عليها قوات "التحالف الشمالي" بقيادة أحمد مسعود، نجل القيادي الميداني الراحل أحمد شاه مسعود.

أتى ذلك، بعد أن أعلن عضو لجنة الثقافة التابعة لطالبان، إنعام الله سمنجاني، أن عناصر الحركة دخلوا بنجشير من اتجاهات مختلفة دون مواجهة أي مقاومة، مشددا على أن الباب لا يزال مفتوحا للتفاوض، بحسب ما نقلت قناة "طلوع نيوز" مساء أمس السبت

في المقابل، نفى رئيس وفد التحالف التفاوضي، محمد الماس زاهد، صحة تلك الادعاءات، مؤكدا أن أحدا لم يدخل الولاية.

تحذير روسي

من جهته، حذر السفير الروسي في كابل، دميتري غيرنوف، من إمكانية سيطرة الحركة على بنجشير خلال ساعات.

وأضاف خلال تصريحات مساء أمس على "يوتيوب"، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية: أعتقد أنهم يستطيعون دخول المنطقة والسيطرة عليها خلال يوم واحد، بل ساعات، لكنهم يمتنعون تفاديا لحمام دم".

إلا أنه أكد أن الوضع في تلك الولاية شبه الوحيدة التي لم تسقط تحت حكم طالبان، هادئ نسبيا.

يذكر أن الحركة كانت أعلنت سابقا أن مسألة الولاية المنتفضة أمر سهل، وأنها اقتربت من حل الأمور مع جماعة أحمد مسعود.

فيما أكد القائد الأفغاني أنه لن يستسلم، إلا أنه لم يستبعد التفاوض.