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الوقود "يشعل" صداماً طائفياً في جنوب لبنان.. وإصابة 6

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من محطة وقود في لبنان (أرشيفية من رويترز)

الوقود "يشعل" صداماً طائفياً في جنوب لبنان.. وإصابة 6

نزاع على إمدادات الوقود الشحيحة بين قريتين متجاورتين، إحداهما يقطنها شيعة والأخرى سكانها من المسيحيين

دبي - العربية.نت

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أصبحت الاشتباكات التي تنجم في الأغلب عن نقص البنزين والديزل، الذي يعطل الخدمات الأساسية، حدثاً يومياً في لبنان، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن الانزلاق إلى الفوضى بعد عامين من الانهيار المالي في البلاد.

وفي أحدث هذه الشجارات، أفاد مصدر أمني بأن نزاعاً على إمدادات الوقود الشحيحة أثار توتراً طائفياً بين قريتين متجاورتين جنوب لبنان، إحداهما يقطنها شيعة والأخرى سكانها من المسيحيين، ما أجبر الجيش على التدخل.

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كما أضاف المصدر أن نحو ستة أصيبوا في نزاع بين قرية مغدوشة التي يقطنها مسيحيون، وعنقون التي يقطنها الشيعة، وفق رويترز.

قطع طرق وإشعال النيران

يشار إلى أن الحادث وقع حين قدم أحد سكان قرية مغدوشة شكوى لدى الشرطة، بعد أن أُصيب خلال خلاف بشأن الوقود الجمعة ووصلت الشرطة إلى عنقون لإجراء تحقيق.

إلى ذلك أوضح المصدر أن قرويين قطعوا طرقاً وأشعلوا النيران في إطارات فيما جرى نشر قوات. وساد الهدوء الأوضاع الاثنين.

الانهيار دخل مرحلة جديدة

يذكر أن الانهيار المالي، الذي أدى لأن تفقد العملة ما يزيد عن 90% من قيمتها في عامين ودفع بأكثر من نصف السكان إلى هاوية الفقر، دخل مرحلة جديدة هذا الشهر، إذ تسبب نقص الوقود في شل الحركة في معظم لبنان.

من محطة وقود في بيروت (أرشيفية من رويترز)
من محطة وقود في بيروت (أرشيفية من رويترز)

كما تفاقم الانهيار المالي بفعل الشلل السياسي، إذ إن البلاد بلا حكومة منذ استقالت آخر حكومة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، وهو ثالث شخص يقع عليه الاختيار لتشكيل حكومة منذ استقالة الحكومة السابقة، الجمعة إن ثمة عقبات كبيرة تعرقل العملية.

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