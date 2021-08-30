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طالبان تنتقد علنا ضربات أميركا في كابل.. وتبارك سرا

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عناصر من طالبان في احد شوارع كابل (رويترز)
عناصر من طالبان في احد شوارع كابل (رويترز)

طالبان تنتقد علنا ضربات أميركا في كابل.. وتبارك سرا

المتحدث باسم طالبان ينتقد القوات الأميركية لشن هجوم دون إعلام الحركة أولاً

العربية.نت- وكالات

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بعد الضربة الأميركية التي طالت أمس الأحد مركبة تابعة لداعش في أحد شوارع العاصمة كابل، القريبة من المطار، وجهت حركة طالبان انتقادات للولايات المتحدة.

وانتقد المتحدث باسم طالبان القوات الأميركية لشن هجوم دون إعلام الحركة أولاً، بحسب ما نقلت وكالة رويترز اليوم الإثنين.

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ترحيب ضمني

إلا أن مصدرًا من طالبان كان أعرب في تصريحات لصحيفة "تلغراف البريطانية" ترحيبه بتلك الضربات.

وأكد أن تنظيم داعش في خراسان يمثل "مصدر قلق حقيقي" لطالبان.

إلى ذلك، أعرب المصدر عن اعتقاده بأن التنظيم الإرهابي زاد من عدد المواقع أو البيوت الآمنة في العاصمة الأفغانية، التي يقوم بالتجنيد منها.

طالبان قرب مطار كابل - أب
طالبان قرب مطار كابل - أب

كذلك، كشف أنه عناصر طالبان نبهوا إلى حجم التهديد الذي يمثله داعش حاليا، بعد تلقي الحركة معلومات استخبارية حول هجوم مخطط له على المجتمع الشيعي في كابل، تم منعه لاحقا، بحسب تعبيره.

يذكر أن القوات الأميركية كانت أكدت مساء امس الأحد أنها نفذت ضربة في العاصمة الأفغانية. وقال النقيب بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية في بيان، إن القوات العسكرية شنت غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مركبة في كابل، للقضاء على تهديد وشيك لداعش- ولاية خراسان" على مطار حامد كرزاي الدولي.

كما أوضح أن الانفجارات الكبيرة التي تلت الضربة تشي بأن المركبة كانت تحوي على كمية ضخمة من المتفجرات.

يشار إلى أن الإدارة الأميركية كانت حذرت خلال الأيام الماضية من تنامي التهديدات الأمنية في محيط المطار، مع اقتراب الموعد النهائي لانسحاب القوات الأأميركية بعد 20 سنة في أفغانستان.

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