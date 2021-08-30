قرب المطار.. تفاصيل عن الضربة الأميركية لداعش في كابل

كشف مسؤول أميركي، عن أن الضربة الأميركية بمسيرة على عربة في كابل اليوم الأحد كانت على بعد ثلاثة كيلومترات من المطار وقتلت عنصرين من داعش. بحسب ما نقلت شبكة فوكس نيوز.

وأضاف أن العربة كانت مفخخة، موضحا "كان هناك شخصان في السيارة وكانت مفخخة، وكانت العربة التي استهدفتها المسيرة الأميركية متوقفة عندما استهدفتها المسيرة".

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مقتل 9 من عائلة

فيما أكد شاهد عيان لـ CNN مقتل 9 أفراد من عائلة واحدة بالغارة الأميركية، بينهم 6 أطفال.

فيما قال مسؤولون أميركيون إن السيارة كانت تحمل متفجرات، وإن الضربة الأولية التي نفذت الأحد أحدثت انفجارات ثانوية.

مخطط لهجوم على المطار

وأضافوا أن المفجرين خططوا لهجوم على مطار كابل الدولي، حيث ما تزال عملية إجلاء ضخمة متواصلة قبل الموعد النهائي لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان والمقرر الثلاثاء المقبل.

تأتي تلك الضربة بعد ثلاثة أيام على هجوم دامٍ طال مطار العاصمة الأفغانية، مخلفا أكثر من 170 قتيلا بينهم 13 جنديا أميركيا.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن حذر بعد الاعتداء الذي تبناه داعش-ولاية خراسان، من أن هجوماً جديداً وشيكاً محتملٌ جداً.

يذكر أن القوات الأميركية كانت أعلنت بعيد الهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة العشرات، أنها ضربت مواقع لعناصر داعش في أفغانستان، ممن يعتقد أنهم خططوا للهجوم الدامي بمحيط المطار يوم الخميس الماضي.