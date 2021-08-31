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هوية آخر أميركيين صعدا طائرة وداع أفغانستان!

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الرحلة الأخيرة من مطار كابل
من مطار كابل

هوية آخر أميركيين صعدا طائرة وداع أفغانستان!

دبي - العربية.نت

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أعلن البنتاغون أنّ آخر أميركيين غادرا كابل ليل الاثنين هما روس ويلسون سفير الولايات المتّحدة في كابل والجنرال كريس دوناهو القائد الميداني للقوات الأميركية في أفغانستان.

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إلى هذا، قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحافي إنّه "على متن آخر طائرة كان هناك الجنرال كريس دوناهو" و"كان برفقته السفير روس ويلسون"، مشيراً إلى أنّهما كان آخر من صعد على متن الطائرة العسكرية التي أقلعت من كابل وأسدلت الستار على حرب استمرت 20 سنة.

وأضاف الجنرال ماكنزي الذي تتبع أفغانستان لنطاق عمليات قيادته أنّ "آخر طائرة سي-17 أقلعت من مطار كابل في 30 آب/أغسطس" في الساعة 9:29 ت غ.

وتابع "إذا كانت عمليات الإجلاء العسكرية قد انتهت فإن المهمة الدبلوماسية الرامية للتحقّق ممّا إذا كان هناك مزيد من المواطنين الأميركيين أو الأفغان المؤهلين الراغبين بالرحيل تتواصل".

الجنرال كريس دوناهو القائد الميداني للقوات الأميركية في أفغانستان
  • الجنرال كريس دوناهو القائد الميداني للقوات الأميركية في أفغانستان
  • روس ويلسون سفير الولايات المتّحدة في كابل
2 صور
الجنرال كريس دوناهو القائد الميداني للقوات الأميركية في أفغانستان
الجنرال كريس دوناهو القائد الميداني للقوات الأميركية في أفغانستان
روس ويلسون سفير الولايات المتّحدة في كابل
روس ويلسون سفير الولايات المتّحدة في كابل

كما أوضح أنّه منذ 14 آب/أغسطس وحتى ليل الإثنين، أي خلال الـ18 يوماً الماضية، أخلت طائرات الولايات المتّحدة وحلفائها أكثر من 123 ألف مدني من مطار حامد كرزاي.

وبانسحابها من أفغانستان تكون واشنطن قد تركت هذا البلد في أيدي طالبان، التي خاضت ضدّها الولايات المتّحدة أطول حروبها على الإطلاق.

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