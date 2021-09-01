.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

داعش يضرب في نيجيريا.. ويقتل 17 شخصاً بينهم عامل إغاثة

  • الخط
Nigerian soldiers and relatives look on as the body of a victim of the attack on vehicles carrying Borno governor Babagana Umara Zulum near the town of Baga on the shores of Lake Chad is buried during a the funeral in Maiduguri on September 26, 2020. The insurgents opened fire with machine guns and rocket-propelled grenades as the convoy was passing through a village close to the headquarters of the Multinational Joint Task Force (MNJTF), a military coalition of troops from Nigeria, Niger, Chad and Cameroon.
دفن جندي نيجيري توفي في هجوم للمتطرفين في شمال شرق البلاد (أرشيفية)
داعش

داعش يضرب في نيجيريا.. ويقتل 17 شخصاً بينهم عامل إغاثة

عزز تنظيم "داعش - ولاية غرب إفريقيا"، الذي تشكل إثر انشقاق عن جماعة بوكو حرام عام 2016، سيطرته في هذه المنطقة منذ مقتل زعيم بوكو حرام أبو بكر الشكوي في مايو الماضي

كانو (نيجيريا) – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر أمنية الثلاثاء إن 17 شخصاً على الأقل، بينهم جندي وعامل إغاثة، قُتلوا في هجمات جديدة بشمال شرق نيجيريا نُسبت إلى تنظيم "داعش - ولاية غرب إفريقيا".

وأوضحت المصادر أن مئات من مقاتلي التنظيم اقتحموا بلدة ران عند الحدود مع الكاميرون الإثنين، وطردوا الجنود النيجيريين من قاعدتهم واحتلوا المنطقة لعدة ساعات.

مخيم للنازحين في بلدة ران (أرشيفية)
مخيم للنازحين في بلدة ران (أرشيفية)

وتسبب الهجوم في نزوح جماعي للسكان إلى الكاميرون، قبل أن يتمكن الجيش النيجيري من استعادة السيطرة على المدينة بإسناد جوي.

وعزز تنظيم "داعش - ولاية غرب إفريقيا"، الذي تشكل إثر انشقاق عن جماعة بوكو حرام عام 2016، سيطرته في هذه المنطقة منذ مقتل زعيم بوكو حرام أبو بكر الشكوي في مايو الماضي خلال اشتباكات بين الجماعتين المتنافستين.

وقال زعيم ميليشيا مناهضة للمتطرفين في البلدة إن المقاتلين المدججين بالسلاح "دخلوا قرابة الساعة الواحدة والنصف فجراً سيراً على الأقدام مثل سرب من الجراد وتفوقوا على الجنود الذين اضطروا لمغادرة قاعدتهم".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن "المسلحين قتلوا 11 شخصاً في هذا الهجوم".

وتابع أن المتطرفون سرقوا أسلحة قبل إشعال النار في مبان ومركبات. وأكد مصدر آخر في المدينة تصريحاته.

وقال مصدر أمني بالأمم المتحدة إن جندياً ومتطوعاً محلياً في وكالة إغاثة أجنبية كانا من بين الضحايا.

وأكد الجيش النيجيري الهجوم، قائلاً إن قواته رجعت إلى قاعدتها وأعادت فرض النظام.

هجوم سابق لداعش في شمال شرق نيجيريا (أرشيفية)
هجوم سابق لداعش في شمال شرق نيجيريا (أرشيفية)
وكالة أميركية تتهم قوات تيغراي بنهب مستودعات إغاثة في أمهرة العرب والعالم نزاع إثيوبيا وكالة أميركية تتهم قوات تيغراي بنهب مستودعات إغاثة في أمهرة

وهاجم متطرفون بلدة أجيري القريبة في وقت سابق الإثنين، ما أسفر عن مقتل ستة من سكانها، بحسب مصدرين من الميليشيا.

وتستضيف ران 35 ألف نازح فروا من الإرهابيين. وقد استُهدفت في عدة مناسبات من قبل تنظيمي داعش وبوكو حرام. وهاجم تنظيم داعش البلدة في مايو الماضي وقتل 35 شخصاً، بينهم خمسة جنود و15 من عناصر الميليشيات الداعمة للجيش.

وأدى التمرد الذي استمر 12 عاماً وامتد إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة، إلى مقتل 40 ألف شخص على الأقل وتشريد مليوني شخص.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بـ6 نصائح بسيطة.. كيف تتغلب على عقبة ثبات الوزن؟ بـ6 نصائح بسيطة.. كيف تتغلب على عقبة ثبات الوزن؟
دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف فايزر دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف فايزر
الأكثر قراءة
احذفها فورا من هاتفك.. احذفها فورا من هاتفك.. "غوغل" تحظر 8 تطبيقات خطيرة
مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته
جديد خطف طفل أمام والدته بمصر.. ضبط الجناة والداخلية تكشف التفاصيل جديد خطف طفل أمام والدته بمصر.. ضبط الجناة والداخلية تكشف التفاصيل
أبل تعترف بعيب في آيفون 12.. والإصلاح المجاني أبل تعترف بعيب في آيفون 12.. والإصلاح المجاني
بعد تحريره من خاطفيه.. السيسي يرسل هدية لطفل المحلة المختطف بعد تحريره من خاطفيه.. السيسي يرسل هدية لطفل المحلة المختطف
للحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.. عليك بـ10 أطعمة للحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.. عليك بـ10 أطعمة
قبل أن تذهب
بعد تبرئة إيران للمذنبين.. عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب بـ"محكمة دولية"
بعد تبرئة إيران للمذنبين.. عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب بـ"محكمة دولية"
اكتشف المزيد