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بوتين: واشنطن رحلت عن أفغانستان بـ"صفر كبير"

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أفغانستان وطالبان

بوتين: واشنطن رحلت عن أفغانستان بـ"صفر كبير"

الرئيس الروسي: التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان لم يخلف سوى المآسي وخسائر في الأرواح لجميع الأطراف

العربية.نت، وكالات

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، إن التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان "لم يخلف سوى المآسي وخسائر في الأرواح لجميع الأطراف، وأظهر أن من المستحيل فرض القيم الأجنبية بالقوة على دول أخرى"، مضيفاً أن واشنطن رحلت عن أفغانستان بـ"صفر كبير".

وأوضح بوتين، في حديثه لفتية في سن المراهقة داخل منشأة تعليمية في أقصى شرق روسيا، أنه يعتبر النهج الأميركي تجاه أفغانستان "فاشلاً تماماً"، علماً أن الاتحاد السوفييتي كان قد غزا أفغانستان قبل ذلك.

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وأضاف بوتين أن "القوات الأميركية كانت موجودة على الأرض لمدة 20 عاماً، وعلى مدى 20 عاماً حاولت إضفاء المدنية والتحضر على الشعب هناك، وغرس أعرافها ومعاييرها للحياة بكل ما تعنيه الكلمة، بما في ذلك التنظيم السياسي للمجتمع"، وتابع: "والنتيجة لم تكن سوى المآسي والخسائر في الأرواح".

ويمثل الخروج الأميركي من أفغانستان مبعث قلق لروسيا التي تعتبر دول آسيا الوسطى، التي كانت من قبل ضمن الاتحاد السوفييتي السابق، جزءاً من جناحها الدفاعي الجنوبي وتخشى من انتشار التطرف فيها.

وعززت موسكو قاعدتها العسكرية في طاجيكستان المجاورة لأفغانستان وتجري قواتها تدريبات عسكرية تستمر شهراً قرب الحدود.

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