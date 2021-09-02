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الاتحاد الأوروبي: ننسق مع دول الخليج بشأن أمن المنطقة

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جوزيب بوريل (أ ف ب)
جوزيب بوريل (أ ف ب)

الاتحاد الأوروبي: ننسق مع دول الخليج بشأن أمن المنطقة

بروكسل – العربية.نت

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أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لـ العربية/الحدث أن دول الخليج تشهد تطوراً، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمق علاقته معها.

وأضاف بوريل أن الاتحاد ينسق مع دول الخليج بشأن الأمن في المنطقة، لافتاً إلى أنه سيزور العراق الأسبوع المقبل.

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وجاءت تصريحات بوريل على هامش قمة وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي المنعقدة في سلوفينيا اليوم الخميس.

من جهته، أكد وزير خارجية رومانيا أن تعزيز العلاقات مع دول الخليج تخدم مصالح الاتحاد في جواره الجنوبي.

وكان وزراء دفاع دول الاتحاد ناقشوا خلال القمة عدداً من الملفات المهمة وعلى رأسها أفغانستان، وليبيا، واللاجئين.

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