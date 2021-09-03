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بوتين: المنظمات المتطرفة بأفغانستان تهدد حلفاءنا

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Russian President Vladimir Putin takes part in a video link in Moscow, Russia, December 27, 2016. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY/File Photo
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- رويترز)

بوتين: المنظمات المتطرفة بأفغانستان تهدد حلفاءنا

دبي- العربية.نت

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جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، التأكيد على موقف بلاده الحذر من عودة الإرهاب إلى أفغانستان.

وقال في خطاب ألقاه في جلسة في إطار منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد بمدينة فلاديفوستوك، إن العديد من المنظمات المتطرفة تنشط في البلاد، وتشكل تهديدا لحلفاء روسيا وجيرانها.

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شرعنة طالبان؟!

كما اعتبر أنه يجب تنسيق الجهود من أجل اتخاذ قرار بشأن شرعنة السلطات السياسية الجديدة في البلاد، في إشارة إلى طالبان والحكومة التي يتوقع أن تنبثق عنها قريبا.

إلى ذلك، شدد على أن موسكو لا ترغب في رؤية أفغانستان مفككة.

يشار إلى أن روسيا كانت حذرت مرارا في السابق من أن خطر الإرهاب لا يزال قائما في البلاد. وقبل أسبوع أكد المتحدث باسم الكرميلن، ديميتري بيسكوف أن خطر الإرهاب لا يزال مرتفعا في أفغانستان، مشيرا إلى وجود عناصر لتنظيم "داعش" في أراضي هذا البلد، إلى جانب "طالبان" المدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في روسيا أيضاً.

من انفجاري مطار كابل
من انفجاري مطار كابل

وكان مطار العاصمة كابل شهد الشهر الماضي هجومين انتحاريين داميين أوقعا عشرات القتلى الأفغان، بينهم 13 جنديا أميركيا، وتبناهما تنظيم داعش لاحقا.

كما تعرض المطار أيضا الأسبوع الماضي لهجمات صاروخية، تمكنت المضادات الأميركية من إسقاطها، وتبناها كذلك التنظيم الإرهابي.

يذكر أنه منذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية وتوليها السلطة في البلاد قاطبة، ارتفعت المخاوف الدولية من احتمال عودة الإرهاب إلى البلاد بعد 20 سنة من التواجد الأميركي.

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