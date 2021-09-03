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بعد خبر هروبه.. نائب الرئيس الأفغاني السابق يرد بفيديو

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بعد خبر هروبه.. نائب الرئيس الأفغاني السابق يرد بفيديو

دبي - العربية.نت

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بعد تداول أنباء عن هروبه من إقليم وادي بنجشير، ظهر نائب الرئيس الأفغاني السابق، أمر الله صالح، في فيديو ليؤكد أنه موجود في بنجشير، وأن قتالاً عنيفاً يدور بين جبهة المقاومة وحركة طالبان.

وقال صالح في الفيديو الذي نشرته TOLOnews الجمعة: "أنا في بنجشير، والظروف صعبة"، مضيفاً: "نتعرض لهجوم تشارك فيه القاعدة".

يذكر أنه في وقت سابق الجمعة أكد نائب الرئيس الأفغاني السابق أن طالبان تمنع وصول المساعدات الإنسانية والأدوية إلى بنجشير. وقال في تغريدة على تويتر إن الحركة تجري تدقيقاً عرقياً في هويات المسافرين من وإلى بنجشير، وتدفع بالرجال إلى حقول الألغام، وعمدت إلى قطع الاتصالات والكهرباء.

تأتي تصريحات صالح في وقت زعمت 3 مصادر من طالبان الجمعة أن الحركة تسيطر حالياً على كامل أنحاء أفغانستان بما في ذلك إقليم وادي بنجشير.

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