أفغاني يهاجم امرأة خمسينية في برلين.. لأنها تعمل

هاجم أفغاني (29 عاما) في ألمانيا بستانية (58 عاما) كانت تعمل في متنزه في برلين، وأصابها بجروح بليغة، بزعم أنه كره أن يرى سيدة تعمل، حسبما أفادت الشرطة اليوم الأحد.

وقع الهجوم في حي فيلمرسدورف بالمدينة بعد ظهر أمس السبت، وأصيب أحد المارة (66 عاما) بجروح خطيرة، أثناء محاولته إنقاذ السيدة.

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وقالت الشرطة إن المهاجم- الذي لم يتم الكشف عن هويته بما يتفق مع قوانين الخصوصية الألمانية- اقترب من السيدة وتحدث معها، بعدها أشهر سكينا فجأة وطعنها عدة مرات في الرقبة، كما هاجم رجلا حاول التدخل ومساعدة السيدة.

السلطات لم تفصح عن هويتي الضحيتين أيضا.

وقال مكتب الادعاء العام في برلين، اليوم الأحد، إن المهاجم اعتقل بتهمة الشروع في القتل والاعتداء الجسيم.

وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه به ربما يعاني من مرض عقلي، ورغم ذلك، فإن ممثلي الادعاء العام والشرطة الجنائية يحققون معه للاشتباه في أن هجومه ربما كان بوازع فكر متطرف.