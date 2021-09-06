طالبان تطالب القوات الأفغانية السابقة بالاندماج بنظام حكمها

دعت حركة طالبان الاثنين الأفراد السابقين في القوات الأفغانية إلى الاندماج بنظام الحكام الجدد.

وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي في العاصمة كابل إن "القوات الأفغانية التي تلقت تدريبات في السنوات الـ20 الماضية سيُطلب منها الانضمام إلى الإدارات الأمنية إلى جانب أعضاء طالبان".

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كما حذّر من أن أي تمرد ضد حكم طالبان "سيتلقى ضربة قاسية"، بعدما أعلنت الحركة في وقت سابق أنها استولت على وادي بنجشير، آخر معاقل المقاومة ضدها. وأضاف مجاهد في مؤتمر صحافي أنه بعد السيطرة على بنجشير، صارت طالبان مسيطرة على الدولة بأكملها.

وقال مجاهد إن الحركة "حساسة جداً إزاء حركات التمرد. كل من يحاول بدء تمرد سيتلقى ضربة قاسية. لن نسمح بتمرد آخر".

في سياق آخر، أكد أنه سيتم الإعلان عن حكومة أفغانية جديدة قريباً، دون أن يحدد موعداً.

وقال مجاهد إن نظاماً "مؤقتاً" سيعلن أولاً للسماح بإجراء تغييرات. وشرح قائلاً: "اتخذت قرارات نهائية، ونحن نعمل الآن على المسائل التقنية.. سنعلن الحكومة الجديدة حالما يتم حل المسائل التقنية".