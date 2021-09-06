.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي عبر حفرهم نفقاً

  • الخط
إسرائيل فلسطين 6 سبتمبر 2021 تمكّن ستة أسرى فلسطينيين من الهرب من سجن الجلبوع، المحاذي لمدينة بيسان، فجر اليوم الاثنين عن طريق نفق قاموا بحفره
النفق الذي هرب من خلاله الأسرى

هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي عبر حفرهم نفقاً

جميع الأسرى الست من جنين.. وقد يكونون نجحوا في الدخول إلى شمالي الضفة الغربية

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تمكّن ستة أسرى فلسطينيين من الهرب من سجن الجلبوع، المحاذي لمدينة بيسان، فجر اليوم الاثنين عن طريق نفق قاموا بحفره.

وتقوم قوات من الشرطة الإسرائيلية بمساعدة مروحيّات عسكرية بأعمال البحث عن الأسرى، وسط تمشيط كامل للمنطقة.

وتشير التقديرات إلى أن جميع الأسرى الستة من جنين، وقد يكونون نجحوا في الدخول إلى شمالي الضفة الغربية.

بطاقات الأسرى الست
بطاقات الأسرى الست

وينتمي خمسة منهم إلى "الجهاد الإسلامي" (وهم: مناضل يعقوب انفيعات، ومحمد قاسم عارضة، ويعقوب محمود قادري، وأيهم نايف كممجي، ومحمود عبد الله عارضة) بينما السادس، وهو زكريا زبيدي، فهو قيادي سابق بجماعة تابعة لحركة فتح (كتائب شهداء الأقصى في مخيم جنين).

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي إن كافة المعتقلين الفارين يقضون عقوبة بالسجن المؤبد.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن الستة كانوا معاً في نفس الزنزانة وحفروا نفقاً إلى خارج سجن جلبوع شديد الحراسة الواقع في شمال إسرائيل.

النفق الذي هرب من خلاله الأسرى
  • النفق الذي هرب من خلاله الأسرى
  • النفق الذي هرب من خلاله الأسرى
2 صور
النفق الذي هرب من خلاله الأسرى
النفق الذي هرب من خلاله الأسرى
النفق الذي هرب من خلاله الأسرى
النفق الذي هرب من خلاله الأسرى
نيويورك تايمز: ألف شخص ينتظرون تصريح طالبان لمغادرة افغانستان العرب والعالم أفغانستان وطالبان نيويورك تايمز: ألف شخص ينتظرون تصريح طالبان لمغادرة افغانستان

وبحسب التحقيقات الأولية لمصلحة السجون الإسرائيلية، فإن الأسرى تمكنوا من الهرب في ساعة مبكرة من الليلة، مشيرةً إلى أنها بدأت تحقيقات واسعة في ظروف ملابسات الحادثة.

من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" إن طول النفق الذي حفروه يصل إلى عشرات الأمتار، وتم اكتشاف فتحة النفق على بُعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن.

وقد بدأت مصلحة السجون الاسرائيلية بإخلاء سجن الجلبوع من الأسرى حيث يتم نقلهم إلى سجون ومعتقلات أخرى، خشيةً من وجود أنفاق إضافية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" الفلسطينية غير الحكومية فإن سجن جلبوع يقع في شمال إسرائيل، وأُنشأ بإشراف خبراء أيرلنديين، وافتتح في العام 2004، ويعتبر "ذو طبيعة أمنية مشددة جداً" ويوصف بأنه السجن الأشد حراسة.

سجن الجلبوع
  • سجن الجلبوع
  • تحقيقات داخل السجن إثر عملية الفرار
  • النفق
  • النفق
  • النفق
5 صور
سجن الجلبوع
سجن الجلبوع
تحقيقات داخل السجن إثر عملية الفرار
تحقيقات داخل السجن إثر عملية الفرار
النفق
النفق
النفق
النفق
النفق
النفق
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كيف تفرق بين كوفيد-19 والإنفلونزا الموسمية و كيف تفرق بين كوفيد-19 والإنفلونزا الموسمية و"الخنازير"؟
للاستمتاع بشباب ما بعد الـ60.. إليك 7 نصائح هامة للاستمتاع بشباب ما بعد الـ60.. إليك 7 نصائح هامة
الأكثر قراءة
فيديوهات فنانين قصدوه للعلاج.. تفاصيل واقعة فيديوهات فنانين قصدوه للعلاج.. تفاصيل واقعة "سمكري البني أدميين"
أغنى رجل في آسيا يربح 3.7 مليار دولار في يوم واحد أغنى رجل في آسيا يربح 3.7 مليار دولار في يوم واحد
الإعدام لإيراني و7 باكستانيين في تهريب أكبر كمية مخدرات لمصر الإعدام لإيراني و7 باكستانيين في تهريب أكبر كمية مخدرات لمصر
جريمة مروعة تهز صعيد مصر لسائق يقتل ابنة أخيه لسبب غريب جداً جريمة مروعة تهز صعيد مصر لسائق يقتل ابنة أخيه لسبب غريب جداً
مشهد يحبس الأنفاس.. أطول رحلة نفق تتم بطائرة وتدخل غينيس  مشهد يحبس الأنفاس.. أطول رحلة نفق تتم بطائرة وتدخل غينيس 
مسؤولو الصحة يوقفون مباراة البرازيل والأرجنتين مسؤولو الصحة يوقفون مباراة البرازيل والأرجنتين
قبل أن تذهب
كيف تحمي واشنطن أقمارها الصناعية في الفضاء؟
كيف تحمي واشنطن أقمارها الصناعية في الفضاء؟
اكتشف المزيد