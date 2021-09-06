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30 قتيلاً بهجوم بالكونغو الديمقراطية في عطلة نهاية الأسبوع

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الشرطة الكونغولية
إرهاب

30 قتيلاً بهجوم بالكونغو الديمقراطية في عطلة نهاية الأسبوع

أفادت حصيلة أولية مساء السبت من مصدر محلي عن مقتل 14 شخصا في تلال تساني تساني وماباسانا في بلدة لونا سامبوكو

بونيا (الكونغو الديموقراطية) - فرانس برس

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أسفر الهجوم الذي نفذه السبت في إيتوري متمردون يشتبه في أنهم من تحالف القوى الديمقراطية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عن مقتل 30 شخصاً على الأقل، كما ذكرت الأمم المتحدة ومصادر محلية صباح الاثنين.

وأفادت حصيلة أولية مساء السبت من مصدر محلي عن مقتل 14 شخصا في تلال تساني تساني وماباسانا في بلدة لونا سامبوكو الواقعة على الحدود مع شمال كيفو على مسافة نحو مئة كيلومتر جنوب بونيا.

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