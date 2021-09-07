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رصاص كثيف وقمع.. قتيلان وجرحى في تظاهرة مناهضة لطالبان

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Afghan women take part in a protest march for their rights under the Taliban rule in the downtown area of Kabul on September 3, 2021. (AFP)
تظاهرات في كابل (فرانس برس)

رصاص كثيف وقمع.. قتيلان وجرحى في تظاهرة مناهضة لطالبان

دبي - العربية.نت

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قتل شخصان وأصيب ثمانية آخرون بالرصاص اليوم الثلاثاء، خلال تظاهرة مناهضة لنظام طالبان في مدينة هرات غرب أفغانستان، وذلك في تظاهرات خرجت لليوم الثاني على التوالي ضد الحركة.

وشهدت العاصمة الأفغانية كابل اليوم، تظاهرات مطالبة بحكومة مستقلة. فقد نظّمت ثلاث مسيرات على الأقل في أنحاء كابل، في خطوة تعبير عن المعارضة لسياسة طالبان.

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كما رفع المحتجون هتافات ضد باكستان، التي تتهم بدعم حركة طالبان عامة. ورفع الحشد لافتات وهتفوا بشعارات للتعبير عن امتعاضهم من الوضع الأمني وللمطالبة بالسماح بالسفر بحرية.

فيما أفيد بإطلاق عناصر الحركة النار نحو المتظاهرين لتفريقهم، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، مضيفة أن الحركة أطلقت الرصاص في الهواء لتفريق عشرات المتظاهرين.

كما عمد بعض عناصر طالبان إلى ضرب المحتجات بالهراوات.

تظاهرات نسائية في كابل

يذكر أن العاصمة الأفغانية شهدت أمس كذلك، تظاهرات تلبية لدعوة قائد جبهة المقاومة الوطنية أحمد مسعود، بالتمرد ضد الحركة التي سيطرت أمس على معظم وادي بنجشير شرق البلاد.

كما نزلت يوم السبت الماضي أيضا عشرات النساء في مسيرة احتجاج في كابل، حاملات يافطات تطالب بحقوق المرأة، ومشاركتها في الحكومة والمناصب العليا في الدولة، إلا أن عناصر طالبان تصدوا لهن بعنف، ومنعوهن من التوجه نحو القصر الرئاسي.

فيما أفيد باستعمال مقاتلي الحركة سلاسل معدنية لتفريق النساء، وهو ما نفته طالبان لاحقا.

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