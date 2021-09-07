طالبان تفرق بالنار تظاهرة في كابل.. مناهضة لباكستان

لليوم الثاني على التوالي، شهدت العاصمة الأفغانية كابل الثلاثاء، تظاهرة مطالبة بحكومة مستقلة.

كما رفع المحتجون هتافات ضد باكستان، التي تتهم بدعم حركة طالبان عامة.

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فيما أفيد بإطلاق عناصر الحركة النار نحو المتظاهرين لتفريقهم، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

كما أضافت أن الحركة أطلقت الرصاص في الهواء لتفريق عشرات المتظاهرين ضد تدخل باكستان في الشؤون الأفغانية.

حضور نسائي لافت

أتى ذلك بعد أن احتشد نحو 70 شخصا، معظمهم من النساء، خارج السفارة الباكستانية في كابل حاملين لافتات، ومرددين هتافات ضد ما وصفوه بتدخل من إسلام أباد.

وكانت زيارة رئيس الاستخبارات الباكستانية الجنرال فايز حميد إلى كابل يوم السبت الماضي، أثارت عددا من التساؤلات، لا سيما أن عددا من الأفغان يتهم باكستان بدعم طالبان على مدى سنوات.

يذكر أن العاصمة الأفغانية شهدت أمس كذلك، تظاهرات تلبية لدعوة قائد جبهة المقاومة الوطنية أحمد مسعود، بالتمرد ضد الحركة التي سيطرت أمس على معظم وادي بنجشير شرق البلاد.

كما نزلت يوم السبت الماضي أيضا عشرات النساء في مسيرة احتجاج في كابل، حاملات يافطات تطالب بحقوق المرأة، ومشاركتها في الحكومة والمناصب العليا في الدولة، إلا أن عناصر طالبان تصدوا لهن بعنف، ومنعوهن من التوجه نحو القصر الرئاسي.

فيما أفيد باستعمال مقاتلي الحركة سلاسل معدنية لتفريق النساء، وهو ما نفته طالبان لاحقا.